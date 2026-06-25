تكريم أصحاب 10 براءات اختراع بالمدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس

أشرفت عمادة المهندسين التونسيين، أمس الأربعاء، على تكريم عشرة فرق من الطلبة والأساتذة الباحثين بالمدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس (ENSIT) إثر حصولهم على عشر براءات اختراع وطنية ودولية في مجالات تكنولوجية وعلمية متنوعة.وشمل التكريم مشاريع ابتكارية في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وأنظمة التحكم عن بعد الموجهة لقطاعات النقل والطاقات المتجددة والطب إلى جانب حلول ذكية لفائدة القطاع الفلاحي وتقنيات مبتكرة في مجال رسكلة النفايات وتثمينها.ويأتي هذا التتويج تقديرا لجهود الباحثين والطلبة في تطوير حلول تكنولوجية ذات قيمة مضافة وقابلة للتوظيف في مواجهة عدد من التحديات الاقتصادية والبيئية والتنموية.وأكد عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي، في كلمة بالمناسبة، أن براءات الاختراع تمثل رصيدا علميا ووطنيا مهما داعيا إلى مزيد تثمين نتائج البحث العلمي وتحويلها إلى مشاريع ومؤسسات ناشئة قادرة على خلق الثروة وفرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.كما شدد على أهمية دعم التعاون بين المؤسسات الجامعية والنسيج الصناعي لضمان نقل الابتكار من مخابر البحث إلى التطبيقات العملية والمشاريع المنتجة.