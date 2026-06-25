تونس تحتل المرتبة 15 إفريقيا في مؤشر كلفة المعيشة لسنة 2026 (تقرير عالمي)
أظهر التصنيف السنوي لمؤشر كلفة المعيشة لسنة 2026 الصادر عن منصة Numbeo العالمية، المختصة في بيانات كلفة المعيشة، أن العاصمة التونسية حلّت في المرتبة الخامسة عشرة إفريقيا، بمؤشر بلغ 30.7 نقطة، ضمن قائمة المدن الإفريقية الأعلى من حيث كلفة العيش.
وبيّن التقرير أن مدينة أبيدجان الإيفوارية تصدرت الترتيب القاري بمؤشر 45.2 نقطة، تلتها أديس أبابا الإثيوبية بـ42.6 نقطة، ثم بريتوريا الجنوب إفريقية بـ41.6 نقطة، في حين جاءت تونس خلف عدد من المدن المغاربية والإفريقية، من بينها طنجة والدار البيضاء والرباط ومراكش.
ويعتمد هذا التصنيف على مقارنة أسعار السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك السكن، والنقل، والمواد الغذائية، والمطاعم، والخدمات، انطلاقا من مدينة نيويورك كمرجع عالمي (مؤشر 100).
ويستخدم هذا المؤشر لقياس الفوارق النسبية في كلفة المعيشة بين المدن، غير أنه لا يعكس بشكل مباشر مستوى الدخل أو القدرة الشرائية أو معدلات التضخم الرسمية.
ويأتي تصنيف تونس في سياق اقتصادي يتسم باستمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف عدد من المواد والخدمات، بما يسلّط الضوء على التحديات المرتبطة بالحفاظ على القدرة الشرائية للأسر التونسية.
وبيّن التقرير أن مدينة أبيدجان الإيفوارية تصدرت الترتيب القاري بمؤشر 45.2 نقطة، تلتها أديس أبابا الإثيوبية بـ42.6 نقطة، ثم بريتوريا الجنوب إفريقية بـ41.6 نقطة، في حين جاءت تونس خلف عدد من المدن المغاربية والإفريقية، من بينها طنجة والدار البيضاء والرباط ومراكش.
ويعتمد هذا التصنيف على مقارنة أسعار السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك السكن، والنقل، والمواد الغذائية، والمطاعم، والخدمات، انطلاقا من مدينة نيويورك كمرجع عالمي (مؤشر 100).
ويستخدم هذا المؤشر لقياس الفوارق النسبية في كلفة المعيشة بين المدن، غير أنه لا يعكس بشكل مباشر مستوى الدخل أو القدرة الشرائية أو معدلات التضخم الرسمية.
ويأتي تصنيف تونس في سياق اقتصادي يتسم باستمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف عدد من المواد والخدمات، بما يسلّط الضوء على التحديات المرتبطة بالحفاظ على القدرة الشرائية للأسر التونسية.
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