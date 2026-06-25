وزير الخارجية يلتقي سفيرة مملكة النرويج بمناسبة انتهاء مهامها بتونس

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الخميس، سفيرة مملكة النرويج بتونس مع الإقامة بالجزائر، "تيريز لوكن قيزيال"، التي أدّت له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامها بتونس وسلّمته رسالة من نظيره "إسبن بارث إيدي"، وزير الخارجية النرويجي.وأشاد الوزير خلال اللقاء، بمتانة العلاقات التونسية النرويجية، مُنوّها بأهمية متابعة تنفيذ مُخرجات جلسة العمل التي جمعت وزيري خارجية البلدين في أوسلو في جوان 2025، وساهمت في إعطاء دفع جديد لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة في مجالات واعدة على غرار الطاقة المتجدّدة والاقتصاد الأخضر، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية.وجدّد حرص تونس على مزيد تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في أفق الاستحقاقات الدبلوماسية والاقتصادية المُرتقبة على الصعيدين الثنائي والإقليمي وفي إطار آلية التعاون الاقتصادي والتجاري التونسي مع بلدان شمال أوروبا.ومن جانبها، أعربت السفيرة "قيزيال" عن شكرها وتقديرها للسلطات التونسية لما حظيت به من دعم وتسهيلات من أجل أداء مهامها في أفضل الظروف، مؤكّدة بدورها رغبة مملكة النرويج في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أفضل المستويات وسعيها لإيجاد فرص شراكة جديدة تخدم مصالح البلديْن.