المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يفتح مناظرات خارجية لانتداب 5 أعوان وإطارات

أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عن فتح مناظرات خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات شفاهية لانتداب 5 من الأعوان والإطارات للعمل بالإدارة المركزية بتونس، وذلك في إطار تدعيم موارده البشرية.وبيّن بلاغ صادر عن المجمع أن المناظرات تشمل انتداب مهندس أول في اختصاص الإنتاج الحيواني والعلفي ومتصرف في اختصاص المحاسبة إلى جانب عامل في خطة عون استقبال وعاملين في خطة حراسة بالليل أو النهار.واشترط المجمع بالنسبة لخطة المهندس الأول الحصول على الشهادة الوطنية لمهندس أو ما يعادلها في الاختصاص المطلوب مع الترسيم بجدول عمادة المهندسين وألا يتجاوز سن المترشح 40 سنة عند تاريخ فتح المناظرة، إضافة إلى امتلاك رخصة سياقة من الصنف "ب".أما بالنسبة لخطة المتصرف، فيتعين على المترشح أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو الإجازة الوطنية أو ما يعادلها في اختصاص المحاسبة، مع شرط السن المحدد بـ40 سنة كحد أقصى عند تاريخ فتح المناظرة.وفي ما يتعلق بخطة عون الاستقبال، يشترط أن يكون المستوى التعليمي للمترشح السنة الثالثة ثانوي نظام قديم أو السنة التاسعة أساسي نظام جديد مع عدم تجاوز مستوى الثالثة ثانوي نظام جديد فضلا عن شرط السن ورخصة السياقة.وبالنسبة لخطة الحراسة، يشترط أن يكون المستوى التعليمي السنة الأولى ثانوي نظام قديم أو السنة السابعة أساسي نظام جديد وألا يتجاوز المترشح 40 سنة عند تاريخ فتح المناظرة.وحدد المجمع يوم 8 جويلية 2026 آخر أجل لقبول ملفات الترشح التي يتم إرسالها عبر البريد المضمون الوصول أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي للمجمع الكائن بـ8 نهج كلود برنار، 1002 البلفيدير تونس.ويتكون ملف الترشح من مطلب باسم المدير العام للمجمع ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وسيرة ذاتية مدعمة بالوثائق ونسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية إضافة إلى شهادة ترسيم بمكتب التشغيل بالنسبة للمترشحين الذين تجاوزوا سن الأربعين.وأوضح البلاغ أن المناظرات ستجرى على مرحلتين، تتمثل الأولى في فرز الملفات وترتيب المترشحين المقبولين وفق المقاييس المحددة فيما تشمل المرحلة الثانية إجراء اختبارات شفاهية في الاختصاص المطلوب لكل خطة على أن يتم استدعاء المترشحين المقبولين بصفة فردية لتحديد موعد ومكان الاختبارات.وأشار المجمع إلى أنه سيتم ترتيب المترشحين تفاضليا حسب الأعداد المسندة في الاختبارات الشفاهية مع إسناد الأفضلية للأكبر سنا في صورة التساوي وإعداد قائمة انتظار تضم المترشحين المرتبين في المرتبة الثانية بكل مناظرة لتعويض الناجحين في حال تعذر التحاقهم بالخطة المعروضة.