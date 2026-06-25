بلدية تونس: جلسة عمل للنظر في الإشكاليات والإخلالات المسجّلة بسوق المنصف باي

انعقدت اليوم الخميس بقصر بلدية تونس، جلسة عمل بإشراف سماح دلدول المكلفة بتسيير البلدية، خصصت للنظر في الإشكاليات والإخلالات المسجّلة بسوق المنصف باي بالعاصمة، وذلك بحضور ممثل عن معتمدية باب بحر والمصالح الأمنية وممثلين عن الوكالة البلدية للتصرّف وممثلي الفرقة الجهوية للشرطة البلدية والاطارات البلدية المعنية.ونظرت جلسة العمل، في الإجراءات الكفيلة بضمان حسن سير النشاط داخل هذه السوق، وتوفير شروط السلامة والتنظيم، إلى جانب دراسة سبل تطوير آليات حوكمة التصرّف، والارتقاء بجودة الخدمات المسداة للتجار ومرتادي السوق، وفق بلاغ نشرته البلدية.