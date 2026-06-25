إيقاف العداء الكيني كاندي سبع سنوات لانتهاكات تتعلق المنشطات

⁠أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى ​اليوم الخميس إيقاف العداء الكيني كيبيووت كاندي، حامل ​الرقم القياسي العالمي السابق في ‌سباق نصف الماراطون، سبع سنوات بسبب ‌ارتكابه مخالفتين للوائح مكافحة المنشطات.وكان ‌الكيني البالغ من العمر 30 عاما، الحائز على الميدالية البرونزية في دورة ألعاب الكومنولث، تعرض للايقاف المؤقت في مارس 2025 لرفضه تقديم عينة، ثم وجهت إليه لاحقا تهمة انتهاك إضافي تتمثل في التلاعب أو ​محاولة التلاعب بعملية مراقبة المنشطات.وقال بريت كلوثير، رئيس وحدة نزاهة ألعاب القوى، ⁠في بيان "هذه الحالة تذكرنا بأنه لا يوجد رياضي فوق القواعد في رياضة ألعاب القوى فإذا رفض ⁠رياضي الخضوع لاختبار، فإن ذلك يعرض نزاهة الرياضة للخطر".وأضاف "تتمتع وحدة نزاهة ألعاب القوى بقدرات جنائية قوية، وسوف يحقق بشكل شامل في مثل هذه القضايا لضمان كشف الحقيقة".