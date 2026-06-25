القصرين: تعبئة بيطرية مشتركة مع ولايتي الكاف وسليانة لمحاصرة بؤر داء الكلب بالمناطق الحدودية

تستعدّ ولايات القصرين والكاف وسليانة لتنفيذ تدخل ميداني مشترك واسع النطاق لمجابهة داء الكلب الحيواني والحد من انتشاره بالمناطق الحدودية المشتركة، وذلك إثر تسجيل عدد من البؤر الحيوانية بالجهات الثلاث، من بينها بؤرتان حديثتان بعمادة فج تربح التابعة لمعتمدية جدليان من ولاية القصرين.وأوضح رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين لطفي الصياحي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أنه تم اقرار هذا التدخل بالتنسيق مع الإدارة العامة للمصالح البيطرية وبالتشاور مع المصالح المعنية بالولايات المجاورة، نظرا للوضع الوبائي المسجّل بالمجال الجغرافي المتاخم بين معتمديات جدليان بالقصرين والقصور بالكاف والروحية بسليانة.وأكد أنّ اعتماد مقاربة ميدانية موحدة بين الولايات الثلاث، يهدف إلى ضمان نجاعة التدخلات والحد من مخاطر إعادة انتشار المرض بفعل التنقل المستمر للحيوانات بين المناطق المتاخمة لبعضها البعض، مشيرا إلى أن استقرار الوضع الوبائي يقتضي تحركا متزامنا ومشتركا على كامل المجال المعني.وبيّن أن البؤرة الأولى المسجلة بمنطقة فج تربح تعلقت بكلب سائب يصعب تحديد مصدره أو مسار تنقله، فيما تمثلت البؤرة الثانية في إصابة عجل، مرجحا أن تكون العدوى قد انتقلت إليه من كلب سائب حامل للمرض.وبين المصدر ذاته أنه وفي هذا الإطار، ستنتظم أيام 26 و27 و28 جوان الجاري حملة تلقيح استثنائية مجانية ضد داء الكلب تشمل كامل معتمدية جدليان، إضافة إلى منطقة سيدي محمد التابعة لمعتمدية تالة بحكم قربها الجغرافي من منطقة التدخل، فضلا عن منطقة وادي الحطب بمعتمدية سبيبة المجاورة لحدود ولاية سليانة والقريبة من بؤرة فج تربح.وأضاف الصياحي أن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، سخّرت 9 فرق بيطرية متنقلة ستتولى تنفيذ عمليات التلقيح الميداني إلى جانب تنظيم يوم تحسيسي وتوعوي يوم 26 جوان بساحة السوق بجدليان، وذلك بالتنسيق مع السلط المحلية وأعضاء المجلس المحلي وتحت إشراف السلطة الجهوية.كما أعلن أن المدير العام للمصالح البيطرية سيؤدي زيارة ميدانية إلى الجهة للمشاركة في اليوم التحسيسي ومتابعة سير التدخلات، في خطوة تعكس أهمية العملية ودعم الهياكل المركزية للمجهودات المبذولة لمقاومة هذا المرض.وعلى صعيد المؤشرات الوبائية، أفاد رئيس دائرة الانتاج الحيواني بأنه تم منذ بداية سنة 2026 وإلى غاية اليوم تسجيل 32 حالة حيوانية مصابة بداء الكلب بولاية القصرين، كما تم خلال الفترة ذاتها تلقيح 11 ألفا و527 حيوانا حساسا للمرض، سواء في إطار التدخلات الميدانية لمعالجة البؤر أو ضمن منظومة التوكيل الصحي التي يشرف عليها الأطباء البياطرة الخواص.وأشار إلى أن الحملة الجهوية السنوية للتلقيح ضد داء الكلب، التي تنتظم عادة خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، مكّنت سنة 2025 من تلقيح أكثر من 25 ألف رأس حيوان بمختلف معتمديات الولاية، مؤكدا مواصلة تعزيز الجهود الوقائية والتوعوية للحد من انتشار المرض وحماية الثروة الحيوانية والصحة العامة.