JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:57 Tunis

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تدعو أصحاب المحلات السكنية الكائنة بحي السرور الشرقي بسبيطلة إلى تسوية وضعياتهم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5df2064dd6ebb2.04875521_jqpgeflomknih.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Juin 2026 - 18:21 قراءة: 1 د, 14 ث
      
دعت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أصحاب المحلات السكنية الكائنة بحي السرور الشرقي بسبيطلة من ولاية القصرين المقام على ملك الدولة الخاص والذين تتوفر فيهم شروط التسوية المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 المتعلق بضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص ، إلى الاتصال بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقصرين لتقديم مطالبهم لتسوية الوضعية العقارية لمحلاتهم السكنية المقامة على ملك الدولة الخاص
وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها الخميس، أن المطالب تكون مصحوبة بنسخة من بطاقة تعريف المعني المراد تسوية الوضعية لفائدته وفي حالة تسوية لفائدة الورثة ، نسخة من بطاقات جميع الورثة ومن حجة وفاة موروثهم
وفي صورة إصدار توكيل يتعين أن يكون مسجلا بالقباضة المالية وينص بصريح العبارة على التفويض لإتمام الإجراءات المستوجبة لعملية التسوية ولإبرام عقد البيع للتسوية


أما الوثائق المتعلقة بانجرار التصرف في العقار (عقد بيع، كتب تنازل، عقد هبة، عقد اسناد...)، فينبغي الاستظهار بما يفيد أن المحل السكني موضوع التسوية مبني قبل سنة 2000 مثل وثيقة الربط بشبكة الماء أو وثيقة الربط بشبكة الكهرباء أو وثيقة استخلاص الأداء الموظف على العقارات المبنية يكون تاريخها قبل سنة 2000 أو وثيقة من السلطة المحلية أو الجهوية تفيد بأن المحل السكني تم تشييده قبل سنة 2000


ولمزيد الاستفسار يمكن الاتصال بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقصرين على رقميها 77474419 أو 77415974 أو عبر البريد الالكتروني dr.kasserine@domainetat.state.tn أو مباشرة بمقرها الكائن بشارع فرحات حشاد القصرين.

كما يمكن عند الاقتضاء إيداع مطالب التسوية لدى مقر معتمدية سبيطلة أو مقر بلدية المكان.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331823

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  21:00 Ecu - Ger | | beIN Sports
 WC 2026  21:00 Cur - Ivo | beIN Sports
 WC 2026  00:00 Tun - Ned | | beIN Sports
 WC 2026  00:00 Jap - Swe | beIN Sports
 WC 2026  03:00 Par - Aus | beIN Sports
 WC 2026  03:00 Tur - Usa | beIN Sports

كل الأخبار...

18:57 - الدين العام الفرنسي يسجل مستوى قياسيا جديدا ويتخطى 3.5 تريليون يورو
18:54 - إيقاف العداء الكيني كاندي سبع سنوات لانتهاكات تتعلق المنشطات
18:47 - المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يفتح مناظرات خارجية لانتداب 5 أعوان وإطارات
18:42 - بلدية تونس: جلسة عمل للنظر في الإشكاليات والإخلالات المسجّلة بسوق المنصف باي
18:41 - طقس... خلايا رعدية محلية وأمطار متفرقة بمرتفعات الوسط الغربي آخر النهار
18:39 - توزر: المجلس الجهوي يعقد جلسات مع المجتمع المدني لتحديد أولويات العمل التنموي للفترة المقبلة
18:24 - مهرجان المسرح و المجتمع في سليانة : حضور جماهيري مكثف في سهرة موسيقية بإمضاء نضال اليحياوي وموعد متجدد مع مسرحية "كتاب علاء الدين"
18:21 - وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تدعو أصحاب المحلات السكنية الكائنة بحي السرور الشرقي بسبيطلة إلى تسوية وضعياتهم
18:04 - وزير الخارجية يلتقي سفيرة مملكة النرويج بمناسبة انتهاء مهامها بتونس
18:03 - وزير الاقتصاد والتخطيط: ارتفاع حجم الإستثمار الأجنبي المباشرفي تونس بنسبة 25 بالمائة خلال الاشهر الاربعة الاولى من سنة 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 25 جوان 2026 | 10 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:34
19:44
16:14
12:29
05:02
03:10
الرطــوبة:
% 21
Babnet
Babnet37°
35° Babnet
الــرياح:
3.92 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-26
35°-26
32°-25
34°-25
35°-26
  • Avoirs en devises 25220,3
  • (25/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,36018 DT
  • (25/06)
  • 1 $ = 2,96132 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/06)     1218,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/06)   29332 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>