وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تدعو أصحاب المحلات السكنية الكائنة بحي السرور الشرقي بسبيطلة إلى تسوية وضعياتهم

دعت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أصحاب المحلات السكنية الكائنة بحي السرور الشرقي بسبيطلة من ولاية القصرين المقام على ملك الدولة الخاص والذين تتوفر فيهم شروط التسوية المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 المتعلق بضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص ، إلى الاتصال بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقصرين لتقديم مطالبهم لتسوية الوضعية العقارية لمحلاتهم السكنية المقامة على ملك الدولة الخاصوأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها الخميس، أن المطالب تكون مصحوبة بنسخة من بطاقة تعريف المعني المراد تسوية الوضعية لفائدته وفي حالة تسوية لفائدة الورثة ، نسخة من بطاقات جميع الورثة ومن حجة وفاة موروثهموفي صورة إصدار توكيل يتعين أن يكون مسجلا بالقباضة المالية وينص بصريح العبارة على التفويض لإتمام الإجراءات المستوجبة لعملية التسوية ولإبرام عقد البيع للتسويةأما الوثائق المتعلقة بانجرار التصرف في العقار (عقد بيع، كتب تنازل، عقد هبة، عقد اسناد...)، فينبغي الاستظهار بما يفيد أن المحل السكني موضوع التسوية مبني قبل سنة 2000 مثل وثيقة الربط بشبكة الماء أو وثيقة الربط بشبكة الكهرباء أو وثيقة استخلاص الأداء الموظف على العقارات المبنية يكون تاريخها قبل سنة 2000 أو وثيقة من السلطة المحلية أو الجهوية تفيد بأن المحل السكني تم تشييده قبل سنة 2000ولمزيد الاستفسار يمكن الاتصال بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقصرين على رقميها 77474419 أو 77415974 أو عبر البريد الالكتروني dr.kasserine@domainetat.state.tn أو مباشرة بمقرها الكائن بشارع فرحات حشاد القصرين.كما يمكن عند الاقتضاء إيداع مطالب التسوية لدى مقر معتمدية سبيطلة أو مقر بلدية المكان.