مهرجان المسرح و المجتمع في سليانة : حضور جماهيري مكثف في سهرة موسيقية بإمضاء نضال اليحياوي وموعد متجدد مع مسرحية "كتاب علاء الدين"

عاش أحباء الموسيقى والفن مساء الأربعاء على وقع حفل موسيقي متفرد بإمضاء الفنان نضال اليحياوي، ابن الجهة، يحمل عنوان "قوربي" وهو مشروعه الموسيقي الجديد. وقد شهد هذا الحفل، الذي أقيم ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان المسرح والمجتمع، حضورا مكثفا للجمهور من مختلف الشرائح العمرية ظل أغلبه واقفا لساعة تقريبا للاستمتاع بعدد من الأغاني.واستمتع الحاضرون غناء ورقصا على إيقاعات أجمل ما قدم نضال اليحياوي من أغاني على غرار "يا للا ماباش يجي النوم لعيوني" و"أليف يا سلطاني" و"كيف ماقالو ناس زمان" و"سيدي القاضي" و"الريم شارد" و"على النوار" و"هالاليلو" و"قدك نخلة" و"الأسمر خويا".وبين الفنان نضال اليحياوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن عرض"القربي" يقدم لأول مرة بولاية سليانة بعد تقديم العرض ما قبل الأول يوم 6 جوان الحالي بتونس العاصمة والعرض الأول بولاية القيروان يوم الأحد المنقضي لافتا إلى أن "القربي" مصطلح يستعمل في اللغة العامية و يعني فضاء يحتوي على أشياء متعددة وغير منظمة.و أشار اليحياوي إلى أن عرضه يحتوي على أنماط مختلفة من الأنواع الموسيقية من بينها المالوف والقصبة والصوفي بموسيقى الكترونية.وإثر العرض الموسيقي مباشرة تابع الجمهور عرضا مسرحيا بعنوان "كتاب علاء الدين" في تناول آخر للقصة من إخراج مختار الوزير وإنتاج المسرح الوطني وهو عرض موجه للعائلة والشباب والأطفال.وأبرزت الناشطة بالمجتمع المدني إيناس السعدي أهمية تنظيم مثل هذا المهرجان وغيره من التظاهرات الثقافية التي تعد المتنفس الوحيد تقريبا لمتساكني الجهة في ظل افتقارها لأنشطة ثقافية مختلفة داعية المتساكنين إلى مواكبة بقية فعاليات المهرجان.من جهته قال أحد الحاضرين (فلاح المنصوري) إن متساكني الجهة وعشاق الفن الرابع ينتظرون من سنة إلى أخرى مهرجان المسرح و المجتمع بشغف باعتباره يجمع عدة فنون (الموسيقي و الرقص و الغناء و المسرح) لتغيير وجه المدينة متأملا أن تتوفر إمكانيات إضافية لمركز الفنون الركحية و الدرامية بالجهة لتنشيط الحركية الثقافية بالجهة.وجدير بالذكر أن مهرجان المسرح و المجتمع اعتمد منذ تأسيسه على ركائز ومرجعيات فكرية واجتماعية باعتبار أن المسرح هو شكل من أشكال الاتصال الجماهيري وأحد الفنون الأدبية و الأدائية.وتتواصل بالمركب الثقافي بمعتمدية سليانة الجنوبية، فعاليات هذه الدورة الخامسة من مهرجان المسرح والمجتمع الذي ينظمه مركز الفنون الركحية والدرامية بسليانة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمركب الثقافي لتختتم فعالياته يوم الأحد 28 جوان الجاري.