إيقاف 11 عنصرا إجراميا خطيرا بينهم متورط في تحويل وجهة امرأة بضواحي العاصمة

أذنتلأعوانبالاحتفاظ بـمصنفين، تمت الإطاحة بهم إثر، من بينهم عنصر متورط فيبإحدى ضواحي العاصمة، حيث تم القبض عليه داخل إحدى البنايات بوسط العاصمة.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن أعوان، وفي إطار التصدي لمختلفوالبحث عن، نفذوا سلسلة مداهمات أمنية متزامنة أسفرت عن ضبط وإيقافمن المصنفين، وهم مطلوبون لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من أجلوغيرها من الجرائم الخطيرة.كما أن أحد الموقوفين تورط فيبإحدى ضواحي العاصمة، وتمت الإطاحة به إثر تحصنه داخل إحدى البنايات بوسط العاصمة.وتتواصل الأبحاث مع جملة الموقوفين في انتظار إحالتهم على أنظار القضاء.