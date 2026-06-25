إيقاف 11 عنصرا إجراميا خطيرا بينهم متورط في تحويل وجهة امرأة بضواحي العاصمة
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان فرقة الشرطة العدلية بباب بحر بالاحتفاظ بـ11 عنصرا إجراميا مصنفين خطيرين جدا، تمت الإطاحة بهم إثر سلسلة مداهمات أمنية متزامنة، من بينهم عنصر متورط في تحويل وجهة امرأة بإحدى ضواحي العاصمة، حيث تم القبض عليه داخل إحدى البنايات بوسط العاصمة.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن أعوان منطقة الأمن الوطني بباب بحر، وفي إطار التصدي لمختلف المظاهر الإجرامية والبحث عن المطلوبين للعدالة، نفذوا سلسلة مداهمات أمنية متزامنة أسفرت عن ضبط وإيقاف 11 عنصرا إجراميا من المصنفين خطيرين جدا، وهم مطلوبون لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من أجل ترويج المخدرات والسلب والسرقة تحت طائلة التهديد والاعتداء بالعنف الشديد وغيرها من الجرائم الخطيرة.
كما أن أحد الموقوفين تورط في تحويل وجهة امرأة بإحدى ضواحي العاصمة، وتمت الإطاحة به إثر تحصنه داخل إحدى البنايات بوسط العاصمة.
وتتواصل الأبحاث مع جملة الموقوفين في انتظار إحالتهم على أنظار القضاء.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن أعوان منطقة الأمن الوطني بباب بحر، وفي إطار التصدي لمختلف المظاهر الإجرامية والبحث عن المطلوبين للعدالة، نفذوا سلسلة مداهمات أمنية متزامنة أسفرت عن ضبط وإيقاف 11 عنصرا إجراميا من المصنفين خطيرين جدا، وهم مطلوبون لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من أجل ترويج المخدرات والسلب والسرقة تحت طائلة التهديد والاعتداء بالعنف الشديد وغيرها من الجرائم الخطيرة.
كما أن أحد الموقوفين تورط في تحويل وجهة امرأة بإحدى ضواحي العاصمة، وتمت الإطاحة به إثر تحصنه داخل إحدى البنايات بوسط العاصمة.
وتتواصل الأبحاث مع جملة الموقوفين في انتظار إحالتهم على أنظار القضاء.
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