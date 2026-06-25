بطولة ويمبلدون للتنس - معز الشرقي يبلغ الدور الاخير من الجدول التمهيدي وعزيز دوقاز يودع المنافسات

تأهل التونسي معز الشرقي المصنف 155 عالميا الى الدور الأخير من الجدول التمهيدي لبطولة ويمبلدون للتنس، ثالث البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام)، بفوزه على الامريكي سميث كيغان المصنف 246 عالميا بنتيجة 2-1 (6-4 و3-6 و7-6) امس الاربعاء.وكان معز الشرقي تغلب في الدور السابق على الليتواني ايداس بوتغيلاس المصنف 226 عالميا بنتيجة 2-1.وسيلاقي الشرقي في الدور الاخير الذي يسبق الجدول الرئيسي الفرنسي هوغو غاستون المصنف 117 عالميا في مباراة مبرمجة مبدئيا اليوم الخميس.وفي المقابل، توقفت مسيرة التونسي عزيز دوقاز المصنف 755 عالميا بعد خسارته أمام الياباني راي ساكاموتو المصنف 148 عالميا بنتيجة صفر-2 (4-6 و4-6).وكان عزيز دوقاز فاز في الدور الماضي على الفرنسي كليمون شيداك المصنف 205 عالميا بنتيجة 2-صفر.