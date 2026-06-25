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المغرب يتأهل برفقة البرازيل لدور 32 في كأس العالم بفوز مثير على هايتي

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Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Juin 2026 - 02:58 قراءة: 1 د, 24 ث
      
سجل أشرف حكيمي وإسماعيل صيباري هدفين في الشوط الأول وأضاف سفيان رحيمي وياسين جسيم ‌هدفين متأخرين في الشوط ‌الثاني ليحقق المغرب فوزا ‌مثيرا 4-2 على هايتي في وقت مبكر من يوم الخميس ويتأهل ⁠من المجموعة الثالثة إلى دور 32 لكأس العالم لكرة القدم برفقة البرازيل التي حسمت تأهلها من صدارة المجموعة بالفوز 3-صفر على اسكتلندا.

وكان المغرب والبرازيل ⁠اقتربا بالفعل بشكل كبير من حسم التأهل بعد أن حصد كل ⁠منهما أربع نقاط خلال أول مباراتين، وخاض كل منهما مباراته في الجولة الثالثة بهدف حسم التأهل وانتزاع الصدارة.


وفازت البرازيل بصدارة المجموعة برصيد سبع نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام المغرب بينما تجمد رصيد اسكتلندا عند ثلاث نقاط وستنتظر على أمل التأهل ضمن أفضل ثمانية منتخبات من أصحاب المركز الثالث بالمجموعات 12.


وفوجئ ‌منتخب المغرب، الذي أحرز المركز الرابع في كأس العالم 2022، بأداء حماسي من منتخب هايتي، الذي ⁠كان أول الفرق التي تأكد خروجها ‌من البطولة الحالية، إذ استعرضت إصرارا كبيرا على كتابة نهاية مميزة لمشوارها في البطولة.

وتقدمت هايتي مرتين خلال الشوط الأول عبر هدف عكسي لحارس المغرب ياسين بونو لدى محاولته التصدي لتسديدة من ليني جوزيف، وهدف آخر ‌سجله ويلسون إيزيدور بتسديدة ⁠صاروخية.
وتعادل المغرب في المرتين عبر هدفين سجلهما أشرف حكيمي وإسماعيل صيباري، قبل أن يحسم المباراة ‌في الشوط الثاني، إذ سجل رحيمي هدفا في الدقيقة 78، بعد أقل من ثماني دقائق من مشاركته ‌من مقاعد ⁠البدلاء، ثم صنع هدفا سجله البديل الآخر جسيم في الدقيقة 89.
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