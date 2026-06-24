الصحبي بكار " ورحمة بابا راني خضيرة مواطن عادي جدا"

قال الإعلامي الصحبي بكار في مداخلة الى قناة "تونسنا" ان اللاعب راني خضيرة مواطن عادي جدا ولا يمتلك مؤهلات كروية كبيرة.وأضاف "ورحمة بابا خضيرة لاعب عادي جدا" متابعا " في المقابل لا يمكنني اتهامه بانه تورط في شراء ذمة أعضاء في المكتب الجامعي للمشاركة في المونديال".وتابع " كنت أتمنى أن يتمسك راني خضيرة برفض اللعب في المنتخب الوطني لوجدنا لاعبا افضل منه"