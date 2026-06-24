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Babnet   Latest update 08:35 Tunis

الصحبي بكار " ورحمة بابا راني خضيرة مواطن عادي جدا"

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a3b87d4ba86a2.91886321_lmghpjoqnfkie.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 24 Juin 2026 - 08:29 قراءة: 0 د, 28 ث
      
قال الإعلامي الصحبي بكار في مداخلة الى قناة "تونسنا" ان اللاعب راني خضيرة مواطن عادي جدا ولا يمتلك مؤهلات كروية كبيرة.
وأضاف "ورحمة بابا خضيرة لاعب عادي جدا" متابعا " في المقابل لا يمكنني اتهامه بانه تورط في شراء ذمة أعضاء في المكتب الجامعي للمشاركة في المونديال".
وتابع " كنت أتمنى أن يتمسك راني خضيرة برفض اللعب في المنتخب الوطني لوجدنا لاعبا افضل منه"



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