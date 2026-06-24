البطل البارالمبي التونسي أمان الله التيساوي: " الجامعة أذلتني واتقاسم الطعام مع لاعبي الهند"

سافر البطل البارالمبي التونسي أمان الله التيساوي إلى الولايات المتحدة لتمثيل بلاده، لكنه وجد نفسه يواجه ظروفا معيشية صعبة، دفعت به إلى تقاسم الطعام مع أفراد منتخب الهند بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.وحمّل التيساوي الجامعة التونسية لرياضة المعوقين مسؤولية ما وصفه بحالة الإهمال التي يتعرض لها، مؤكدا أن مستحقاته لم تُصرف منذ أشهر، رغم مشاركته في استحقاقات دولية ورفعه راية تونس في المحافل الرياضية.وتابع " حققت رقما قياسيا عالميا ولكن الجامعة تجاهلتني وأذلتني" مضيفا " انا العب باسم بلادي في النهاية وليس اسم الجامعة".