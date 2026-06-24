مروان تاج لبيرم المختاري "اثبت للقضاء منح راني خضيرة سيارة لعضو مكتب جامعي"

قال اللاعب السابق مروان تاج ان الحديث عن منح اللاعب راني خضيرة سيارة لعضو مكتب جامعي أمر خطير للغاية ولا يمكن ان يمر مرور الكرام.ووجه تاج في تصريح لقناة تونسنا كلامه لبيرم المختاري الذي نشر الخبر "أعطنا ديلا على حصول هذه الحادثة".وتابع " لا يمكن ان نتهم الأشخاص جزافا دون دليل واضح".