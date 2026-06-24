مروان تاج لبيرم المختاري "اثبت للقضاء منح راني خضيرة سيارة لعضو مكتب جامعي"

20:00 Bos - Qat | beIN Sports
20:00 Swi - Can | | beIN Sports
23:00 Mor - Hai | beIN Sports
23:00 Sco - Bra | | beIN Sports
02:00 Tch - Mex | beIN Sports
02:00 Rsa - Kor | beIN Sports
كل الأخبار...
09:59 - حسين الرحيلي: سد ملاق سيخرج نهائيا من الخدمة نهاية 2026 ووضعية السدود مطمئنة رغم تحديات الصيف
09:54 - تطبيق فترة الراحة البيولوجية على وحدات صيد البحري بالشباك المجرورة بداية من غرة جويلية الى موفى سبتمبر 2026
08:44 - مونديال 2026- مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي: هدفنا الفوز على هايتي وإنهاء دور المجموعات في الصدارة
الأربعاء 24 جوان 2026 | 9 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:34
19:44
16:13
12:29
05:01
03:09
الرطــوبة:
% 27
36°
32°
الــرياح:
2.25 كم/س
26°
تونس
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
36°-26
37°-26
35°-25
33°-24
33°-25
- Avoirs en devises 25210,9
- (22/06)
- Jours d'importation 102
- 1 € = 3,37894 DT
- (22/06)
- 1 $ = 2,94684 DT
- Solde Compte du Trésor (22/06) 703,1 MDT
- Billets et Monnaie en circulation (22/06) 29164 MDT
الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 16 494) الجامعة التونسية تنهي التعاقد مع
( 16 169) الإذن بإطلاق سراح حاتم الشعبوني من
( 15 231) إيداع أستاذ وطالب وتلميذين السجن ف
( 14 647) الثلاثاء 16 جوان 2026، هو مفتتح شه
( 14 038) بطاقة إيداع بالسجن في حق لاعب دول
( 12 480) بدر الدين القمودي يهاجم ذاكر لهيذب
( 12 476) ناصر البدوي " أنيس بوجلبان في طري
( 10 195) واشنطن تكشف سبب استبعاد "أول حكم ص
( 9 851) جمعية " تونسي" للعلوم التشاركية تن
( 9 596) كاس تونس لكرة القدم - حمزة رفيعة ي
( 9 249) تنفيذ بطاقة ايداع بالسجن صادرة في
( 9 218) الاحتفاظ بالناشط السياسي منذر قفرا
( 9 160) الصحفي بموقع "نواة" شاكر جهمي: مص
( 9 145) ملتقى ستوكهولم - مروى بوزياني تفو
( 8 784) صفحة "نسور قرطاج" تكشف كواليس أز
( 8 649) صدور الاحكام فيما يعرف بقضية الجها
( 8 573) القنوات الناقلة وموعد مباراة الجزا
( 8 571) وزارة الفلاحة تنفي رفض تونس هبة تت
( 8 364) كأس العالم 2026 (تونس - السويد 1-5
( 8 334) قرار قضائي في حق خالد الكريشي سل
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331710