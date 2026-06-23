مونديال 2026- مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي: هدفنا الفوز على هايتي وإنهاء دور المجموعات في الصدارة

أكد مدرب المنتخب المغربي، محمد وهبي، اليوم الثلاثاء بأتلانتا، أن هدفه الرئيسي حاليا هو الفوز على هايتي في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026، مشددا على أن صدارة المجموعة تبقى أيضا نصب عينيه.وأوضح وهبي، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة المقررة مساء غد الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا، أن طاقمه الفني يعمل على إشراك "أفضل تشكيلة ممكنة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد بشأن التشكيلة الأساسية.وقال في هذا الصدد "لقد تأهلنا تقريبا، لكن ليس بشكل رسمي بعد. إلى حد الساعة لم أقرر بشأن التشكيلة التي ستبدأ المباراة ضد هايتي. ربما تكون نفس التشكيلة التي خاضت المباراتين الأوليين، وربما نجري عليها بعض التغييرات".وشدد الفني المغربي على ضرورة التعامل مع هذه المواجهة بأقصى درجات الجدية، بالرغم من إقصاء منتخب هايتي.وأوضح أن "هايتي، رغم اقصائها، ستخوض مباراة جيدة. من جانبنا، تفكيرنا منصب حاليا على الفوز بهذه المباراة، وبعد ذلك سنفكر في عدد الأهداف التي يمكننا تسجيلها. يجب علينا إشراك أفضل تشكيلة ممكنة، واحترام الخصم، وتقديم أقصى ما لدينا، تماما كما فعلنا في مباراتينا السابقتين".ولدى حديثه عن الأداء الهجومي للمجموعة، أعرب وهبي عن رضاه بالتقدم المحرز، معتبرا أن الإمكانات الهجومية للمنتخب ستستمر في التطور مع توالي أدوار البطولة.وتابع وهبي "هجوميا، نحن في المسار الصحيح. سنواصل النمو وتسجيل المزيد من الأهداف. نحن نمتلك مهاجمين آخرين بمؤهلات مختلفة يمكنهم تقديم الإضافة للمنتخب "، أن خياراته تظل محكومة بمتطلبات كل مباراة.وأكد أن" إشراك بعض اللاعبين دون غيرهم يعتمد بالدرجة الأولى على سياق المباراة"، مضيفا ان "ما يرضيني هو أن جميع اللاعبين يظهرون جاهزية تامة للعب وهم يثبتون ذلك يوميا في التدريبات".ويرى أن الحالة الذهنية للمجموعة تشكل أحد أبرز مصادر الرضا منذ بداية البطولة، مشددا على أن "كل اللاعبين لديهم الرغبة في تقديم الأفضل والذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في هذه المنافسة. أنا أرى دائما الجانب الإيجابي، والأمر الإيجابي اليوم هو أننا نتطور".وخلص وهبي إلى أن هدفه هو "الفوز على هايتي وإنهاء هذا الدور في المركز الأول، مما يسمح لنا ذلك بتجنب بعض التنقلات. ولكن إذا كان علينا الذهاب إلى مونتيري، فسنذهب وسنتحمل المسؤولية".