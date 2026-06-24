قفصة: انطلاق فعاليات المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة

انطلقت، اليوم الأربعاء، بولاية قفصة، فعاليات المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، ووالي الجهة سليم فروجة، وبمشاركة ممثلين ومستثمرين عن غرفة التجارة والصناعة والتجارة النمامشة بتبسة.وأفاد رئيس غرفة التجارة والصناعة للجنوب الغربي يوسف سالم، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن هذا المنتدى، الذي تتواصل فعالياته إلى غاية يوم غد الخميس، يضم متعاملين ومستثمرين من الجزائر من مؤسسات اقتصادية صغرى ومتوسطة وكبرى في قطاعات مختلفة على غرار الأشغال العامة والمناجم والصناعات الغذائية، وسيتم خلاله تنظيم لقاءات مع الوفد الجزائري للتعرف على المنتوجات التي يمكن تبادلها والاستثمار فيها بين البلدين.وكشف أنّه تمت الموافقة من الجانب التونسي والجزائري على 7 مشاريع تتمثل في إحداث مجمع انتاج وتثمين الجبس، ومصنعي إسمنت وآجر، ووحدة استخراج ومعالجة الدولوميت الأبيض عن طريق السحق الدقيق، ومصنع للخزف، ووحدة استخراج ومعالجة الصوان، ووحدة لنقل وتثمين مخزون الفضلات الخشنة لمغاسل الحوض المنجمي، علما أن كلفة انجاز هذه المشاريع تقدر بـ1500 مليون دينار وستمكن من خلق 6000 آلاف موطن شغل، على حدّ قوله.وأشار إلى أنه سيتم في ختام المنتدى إمضاء اتفاقيات ثنائية للتبادل البيني بين الفاعلين الاقتصاديين بين البلدين، مع مناقشة غرفة التجارة والصناعة للجنوب الغربي وغرفة التجارة والصناعة النمامشة بتبسة، حتى تكونا همزة الوصل لتفيعل هذه المشاريع، وطرح الاتفاقيات المشتركة على وزارتي التجارة في تونس و الجزائر.من جانبه، قال مدير التعاون مع الدول العربية والاسياوية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، الشاذلي الماي، إنّ "هذا المنتدى التونسي الجزائري يعدّ فرصة لتسجيد العلاقة الاستراتيجية التونسية الجزائرية المبنية على التكامل، وللخروح من المفهوم التقليدي للبيع والشراء والتصدير، والتوجه المشترك للسوق الافريقية خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة، وتطوير سلاسل القيمة التونسية والجزائرية.وأشلؤ إلى وجود تباحث بين وزارتي التجارة التونسيّة والجزائريّة لوضع الآليات الكفيلة بتجسيم هذا التوجه الجديد، وتطوير حزمة من الاطر القانونية المنظمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.وذكر الشاذلي الماي أنّ فريقا فنيا بصدد وضع النسخة الأولية للإطار القانوني لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة وحرّة بين تونس والجزائر، ويشمل مسألة تنمية المناطق الحدودية عبر إحداث منطقة تبادل حرة على الشريط الجزائري التونسي، مؤكدا أنّه تم انجاز الدراسة الخاصة بهذا المشروع وأرسلت للجانب الجزائري لاختيار المنطقة الأكثر مردودية من أجل الشروع في تفعيل الاتفاقيّة.