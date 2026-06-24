افتتاح الملتقى الوطني للتكوين المهني بتونس وسط إقبال كثيف من الشباب الباحثين عن فرص التكوين والإدماج المهني

انطلقت، صباح اليوم الاربعاء بمدينة الثقافة بتونس، أشغال الملتقى الوطني للتكوين المهني الذي تنظمه وزارة التشغيل والتكوين المهني في نسخته الثانية تحت شعار "التكوين المهني... مهارات تبني الوطن"، بمشاركة عدد هام من المراكز التكوينية والمؤسسات الاقتصادية والشركاء الوطنيين والدوليين.ويهدف هذا الملتقى، الذي يتواصل على مدى يومين، إلى التعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية وآفاقها التشغيلية داخل تونس وخارجها، ودعم التوجيه المهني لفائدة الشباب، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى خريجي التكوين المهني، وفق مدير الإعلام والتوجيه المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني، معز الورتاني.وأشار الورتاني إلى تخصيص فضاءات مختلفة ضمن الملتقى الوطني للتكوين المهني، للتعريف بالمهن والمسارات التكوينية التي توفرها المنظومة التكوينية الوطنية العمومية والخاصة وآفاقها التشغيلية وطنيا ودوليا وأخرى للإعلام والتوجيه المهني ومرافقة المترشحين الراغبين في الالتحاق بمسارات التكوين، إلى جانب ورشات تطبيقية وعروض ميدانية تمكّن الزوار من اكتشاف عدد من الاختصاصات عن قرب.وسجلت هذه التظاهرة مشاركة نحو 44 مؤسسة وهيكلا من مكونات منظومة التكوين والتشغيل والتمويل، وسط إقبال كثيف من الشباب الباحثين عن فرص التكوين والإدماج المهني، الذين قُدّر عددهم بالآلاف، وفق ذات المسؤول.كما يشهد الملتقى تنظيم سلسلة من الندوات التي تتناول مهن المستقبل في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ورقمنة خدمات التشغيل والتوجيه المهني، وسبل تطوير المناهج البيداغوجية للتكوين التقني والمهني بما يواكب حاجيات سوق الشغل.ويختتم الملتقى بتنظيم لقاءات مهنية بين المؤسسات الاقتصادية والمتدخلين في القطاع، إلى جانب الإعلان عن نتائج مسابقة "المتكون المبادر" التي تهدف إلى تتويج 60 فكرة مشروع واختيار أفضل 20 فكرة مشروع على المستوى الوطني.