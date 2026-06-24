JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 21:06 Tunis

افتتاح الملتقى الوطني للتكوين المهني بتونس وسط إقبال كثيف من الشباب الباحثين عن فرص التكوين والإدماج المهني

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a3c35c7552cc6.20760885_mfognihpqelkj.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 24 Juin 2026 - 20:52 قراءة: 1 د, 10 ث
      
انطلقت، صباح اليوم الاربعاء بمدينة الثقافة بتونس، أشغال الملتقى الوطني للتكوين المهني الذي تنظمه وزارة التشغيل والتكوين المهني في نسخته الثانية تحت شعار "التكوين المهني... مهارات تبني الوطن"، بمشاركة عدد هام من المراكز التكوينية والمؤسسات الاقتصادية والشركاء الوطنيين والدوليين.

ويهدف هذا الملتقى، الذي يتواصل على مدى يومين، إلى التعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية وآفاقها التشغيلية داخل تونس وخارجها، ودعم التوجيه المهني لفائدة الشباب، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى خريجي التكوين المهني، وفق مدير الإعلام والتوجيه المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني، معز الورتاني.


وأشار الورتاني إلى تخصيص فضاءات مختلفة ضمن الملتقى الوطني للتكوين المهني، للتعريف بالمهن والمسارات التكوينية التي توفرها المنظومة التكوينية الوطنية العمومية والخاصة وآفاقها التشغيلية وطنيا ودوليا وأخرى للإعلام والتوجيه المهني ومرافقة المترشحين الراغبين في الالتحاق بمسارات التكوين، إلى جانب ورشات تطبيقية وعروض ميدانية تمكّن الزوار من اكتشاف عدد من الاختصاصات عن قرب.


وسجلت هذه التظاهرة مشاركة نحو 44 مؤسسة وهيكلا من مكونات منظومة التكوين والتشغيل والتمويل، وسط إقبال كثيف من الشباب الباحثين عن فرص التكوين والإدماج المهني، الذين قُدّر عددهم بالآلاف، وفق ذات المسؤول.

كما يشهد الملتقى تنظيم سلسلة من الندوات التي تتناول مهن المستقبل في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ورقمنة خدمات التشغيل والتوجيه المهني، وسبل تطوير المناهج البيداغوجية للتكوين التقني والمهني بما يواكب حاجيات سوق الشغل.

ويختتم الملتقى بتنظيم لقاءات مهنية بين المؤسسات الاقتصادية والمتدخلين في القطاع، إلى جانب الإعلان عن نتائج مسابقة "المتكون المبادر" التي تهدف إلى تتويج 60 فكرة مشروع واختيار أفضل 20 فكرة مشروع على المستوى الوطني.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331766

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Bos - Qat | beIN Sports
 WC 2026  20:00 Swi - Can | | beIN Sports
 WC 2026  23:00 Mor - Hai | beIN Sports
 WC 2026  23:00 Sco - Bra | | beIN Sports
 WC 2026  02:00 Tch - Mex | beIN Sports
 WC 2026  02:00 Rsa - Kor | beIN Sports

كل الأخبار...

21:06 - المنستير: انطلاق حملة لمداواة الحشرات ورشّ المبيدات بواسطة الطائرة
20:58 - ارتفاع عالمي في كلفة الشحن البحري يفرض تحديات جديدة على الاقتصاد التونسي... والمؤسسات تدعو إلى حلول لوجستية استباقية
20:52 - افتتاح الملتقى الوطني للتكوين المهني بتونس وسط إقبال كثيف من الشباب الباحثين عن فرص التكوين والإدماج المهني
20:46 - التحول الطاقي: يمكن للشبكة التونسية استيعاب 35 بالمائة من الطاقة المتأتية من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030
20:39 - عائدات صادرات زيت الزيتون تزيد بنسبة 44،9 بالمائة إلى موفى ماي 2026
20:37 - إطلاق المنصة الوطنية الرقمية للتصرف في رخص البناء رسميّا وتعميمها ب 16بلدية
20:25 - البطولة العربية لألعاب القوى للشبان: تونس ترفع رصيدها إلى 33 ميدالية بينها 13 ذهبية
20:17 - أنطونيو تاياني: تونس شريك استراتيجي ووجهة واعدة للمؤسسات الإيطالية
20:03 - توزر: تقدم أشغال إنجاز جسر على وادي الفريد بتمغزة بنسبة 99 بالمائة
19:24 - باجة: تهاطل الامطار لن يؤثر سلبا على محصول حصاد القمح (مندوبية الفلاحة)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 24 جوان 2026 | 9 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:34
19:44
16:13
12:29
05:01
03:09
الرطــوبة:
% 28
Babnet
Babnet37°
31° Babnet
الــرياح:
4.49 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-26
37°-26
35°-25
33°-25
33°-25
  • Avoirs en devises 25194,3
  • (24/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,36961 DT
  • (24/06)
  • 1 $ = 2,95829 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/06)     568,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/06)   29287 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>