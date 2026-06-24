حفظ التهم في حق وزير أملاك الدولة الأسبق رضا قريرة في قضيتين لعدم كفاية الحجة

قررتلدىحفظ التهم في حقفي قضيتين مرفوعتين ضده، وذلكونظرت دائرة الاتهام في قضية أولى منشورة ضد رضا قريرة ومتهم ثانٍ، قبل أن تقرر حفظ التهم في حقهما لعدم كفاية الحجة.كما تولت الدائرة النظر في قضية ثانية مرفوعة ضد وزير أملاك الدولة الأسبق ومتهمين اثنين آخرين، لتقضي كذلك بحفظ التهم في حقهم جميعاًويأتي هذا القرار بعد استكمال الأبحاث والإجراءات القانونية المتعلقة بالملفين المعروضين على أنظار دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي.