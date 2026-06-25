البطولة العربية لألعاب القوى للشبان بمصر: النخبة التونسية تختتم مشاركتها بحصيلة بلغت 33 ميدالية منها 13 ذهبية

اختتمتمشاركتها فيالتي دارت منبمدينةبحصيلة جملية من الميداليات بلغتموزعة علىواحتلتالمركزمناصفة معفي جدول الترتيب النهائي الخاص بفئة، بإحراز مجموع)، في حين آلت المرتبة الأولى لـبـمنها، واحتلتالمركز الثاني برصيدمنهاأما في الفئة العمرية، فقد احتلتالمركزبرصيد)، خلفالمتصدرة بـمنها، في حين آلت المرتبة الثالثة لـبـمنهاوفي ما يلي تذكير بأصحاب الميداليات التونسية في كافة المسابقات لكلا الفئتين العمريتين:في مسابقةفتيات وفي مسابقةفتيات وفي سباقفتيات وفي مسابقةفتيات وفي سباقفتيان وفي سباقفتيات.في سباقفتيات وفي سباقيفتيان وفي مسابقةفتيان وفي مسابقةفتيات وفي سباقفتيات وفي سباقفتيات.في سباقفتيات وفي سباقفتيان وفي مسابقةفتيان.في سباقفتيان وفي سباقفتيات وفي سباقفتيان وفي سباقفتيان وفي الاختصاص ذاته للفتيات وفي مسابقةفتيات وفي مسابقةفتيات وفي سباقفتيات وفي مسابقةبالإضافة إلىفتيات.في مسابقةفتيات وفي سباقفتيان وفي سباقفتيات وفي سباقفتيات.في مسابقةفتيات وفي سباقفتيان وفي منافساتفتيات.