البطولة العربية لألعاب القوى للشبان بمصر: النخبة التونسية تختتم مشاركتها بحصيلة بلغت 33 ميدالية منها 13 ذهبية
اختتمت النخبة التونسية مشاركتها في البطولة العربية لألعاب القوى الأولى تحت 16 سنة والثالثة دون 23 سنة التي دارت من 20 إلى 24 جوان الجاري بمدينة الإسماعيلية المصرية بحصيلة جملية من الميداليات بلغت 33 ميدالية موزعة على 13 ذهبية و13 فضية و7 برونزية.
واحتلت تونس المركز الثالث مناصفة مع الجزائر في جدول الترتيب النهائي الخاص بفئة دون 23 سنة، بإحراز مجموع 13 ميدالية (6 ذهبية و3 فضية و4 برونزية)، في حين آلت المرتبة الأولى لـالمغرب بـ32 ميدالية منها 12 ذهبية، واحتلت مصر المركز الثاني برصيد 36 ميدالية منها 11 ذهبية.
أما في الفئة العمرية دون 16 سنة، فقد احتلت تونس المركز الثاني برصيد 20 ميدالية (7 ذهبية و10 فضية و3 برونزية)، خلف مصر المتصدرة بـ50 ميدالية منها 16 ذهبية، في حين آلت المرتبة الثالثة لـالكويت بـ6 ميداليات منها ذهبيتان.
وفي ما يلي تذكير بأصحاب الميداليات التونسية في كافة المسابقات لكلا الفئتين العمريتين:
الميداليات الذهبية (فئة تحت 23 سنة):
غفران الحمايدي في مسابقة رمي القرص فتيات وفريال شنيبة في مسابقة الوثب الثلاثي فتيات وإيمان الساعي في سباق 10 آلاف متر مشيا فتيات وعبير زعفوري في مسابقة القفز الطويل فتيات ومحمد عمار في سباق 10000م مشيا فتيان وياسمين الغويبي في سباق 100 متر حواجز فتيات.
الميداليات الذهبية (فئة تحت 16 سنة):
أريج حمراني في سباق 300 متر حواجز فتيات ويوسف حسن في سباقي 300 متر حواجز و100م حواجز فتيان ورسلان بن سعد في مسابقة دفع الجلة فتيان وإيريس عطاوي في مسابقة رمي الرمح فتيات وآمنة شوشان في سباق 1000م فتيات ولينا المكني في سباق 80م حواجز فتيات.
الميداليات الفضية (فئة تحت 23 سنة):
سلمى باجية في سباق 800 متر فتيات وريان الشارني في سباق 10000م مشيا فتيان ومحمد خليل الفتوحي في مسابقة الوثب الطويل فتيان.
الميداليات الفضية (فئة تحت 16 سنة):
لؤي شوشان في سباق 300م فتيان وأريج الحمراني في سباق 80م حواجز فتيات ويحى بوقرة في سباق 1000م فتيان ومحمد ياسين العنيزي في سباق 1500م موانع فتيان ومريم الشابي في الاختصاص ذاته للفتيات ومايا زينب مسلم في مسابقة الوثب الطويل فتيات وملاك بن زايد في مسابقة دفع الجلة فتيات ومريم الورغي في سباق 3000م مشيا فتيات ولينا مكني في مسابقة الخماسي بالإضافة إلى فريق التتابع 4×75م فتيات.
الميداليات البرونزية (فئة تحت 23 سنة):
غفران الحمايدي في مسابقة دفع الجلة فتيات وسيف الزويدي في سباق 3000م موانع فتيان وندى الطرابلسي في سباق 1500م فتيات وياسمين غويبي في سباق 400م حواجز فتيات.
الميداليات البرونزية (فئة تحت 16 سنة):
إيريس عطاوي في مسابقة رمي الصحن فتيات وآدم السليمي في سباق 3000م مشيا فتيان ومايا زينب مسلم في منافسات القفز العالي فتيات.
واحتلت تونس المركز الثالث مناصفة مع الجزائر في جدول الترتيب النهائي الخاص بفئة دون 23 سنة، بإحراز مجموع 13 ميدالية (6 ذهبية و3 فضية و4 برونزية)، في حين آلت المرتبة الأولى لـالمغرب بـ32 ميدالية منها 12 ذهبية، واحتلت مصر المركز الثاني برصيد 36 ميدالية منها 11 ذهبية.
أما في الفئة العمرية دون 16 سنة، فقد احتلت تونس المركز الثاني برصيد 20 ميدالية (7 ذهبية و10 فضية و3 برونزية)، خلف مصر المتصدرة بـ50 ميدالية منها 16 ذهبية، في حين آلت المرتبة الثالثة لـالكويت بـ6 ميداليات منها ذهبيتان.
وفي ما يلي تذكير بأصحاب الميداليات التونسية في كافة المسابقات لكلا الفئتين العمريتين:
الميداليات الذهبية (فئة تحت 23 سنة):
غفران الحمايدي في مسابقة رمي القرص فتيات وفريال شنيبة في مسابقة الوثب الثلاثي فتيات وإيمان الساعي في سباق 10 آلاف متر مشيا فتيات وعبير زعفوري في مسابقة القفز الطويل فتيات ومحمد عمار في سباق 10000م مشيا فتيان وياسمين الغويبي في سباق 100 متر حواجز فتيات.
الميداليات الذهبية (فئة تحت 16 سنة):
أريج حمراني في سباق 300 متر حواجز فتيات ويوسف حسن في سباقي 300 متر حواجز و100م حواجز فتيان ورسلان بن سعد في مسابقة دفع الجلة فتيان وإيريس عطاوي في مسابقة رمي الرمح فتيات وآمنة شوشان في سباق 1000م فتيات ولينا المكني في سباق 80م حواجز فتيات.
الميداليات الفضية (فئة تحت 23 سنة):
سلمى باجية في سباق 800 متر فتيات وريان الشارني في سباق 10000م مشيا فتيان ومحمد خليل الفتوحي في مسابقة الوثب الطويل فتيان.
الميداليات الفضية (فئة تحت 16 سنة):
لؤي شوشان في سباق 300م فتيان وأريج الحمراني في سباق 80م حواجز فتيات ويحى بوقرة في سباق 1000م فتيان ومحمد ياسين العنيزي في سباق 1500م موانع فتيان ومريم الشابي في الاختصاص ذاته للفتيات ومايا زينب مسلم في مسابقة الوثب الطويل فتيات وملاك بن زايد في مسابقة دفع الجلة فتيات ومريم الورغي في سباق 3000م مشيا فتيات ولينا مكني في مسابقة الخماسي بالإضافة إلى فريق التتابع 4×75م فتيات.
الميداليات البرونزية (فئة تحت 23 سنة):
غفران الحمايدي في مسابقة دفع الجلة فتيات وسيف الزويدي في سباق 3000م موانع فتيان وندى الطرابلسي في سباق 1500م فتيات وياسمين غويبي في سباق 400م حواجز فتيات.
الميداليات البرونزية (فئة تحت 16 سنة):
إيريس عطاوي في مسابقة رمي الصحن فتيات وآدم السليمي في سباق 3000م مشيا فتيان ومايا زينب مسلم في منافسات القفز العالي فتيات.
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