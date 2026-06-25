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قبلي: تنظيم قافلة طبية تحسيسية حول التوقي من السرطانات الانثوية بمعتمدية الفوار

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Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Juin 2026 - 15:38 قراءة: 0 د, 51 ث
      
نظّمت المندوبية الجهوية للديوان الوطني للاسرة والعمران البشري بالشراكة مع المستشفى المحلي بالفوار من ولاية قبلي، صباح اليوم الخميس، بأحد الفضاءات الرياضية الخاصة، قافلة طبية تحسيسية للتوقي من السرطانات الانثوية.

وأوضحت المثقف رئيس بالمندوبية أسماء بن عبد الخالق لصحفي "وات ان هذه القافلة تشمل حصصا توعوية حول الصحة الجنسية والانجابية وحول السرطانات الانثوية الى جانب ورشات طبية مخصصة للفحص السريري للتوقي من المرض، واساسا سرطانات الثدي وعنق الرحم، علاوة على التحليل اللا اسمي (دون الكشف عن هوية المعني) للكشف عن فيروس نقص المناعة البشري، وورشة لقيس ضغطي الدم والسكري.

وتنتظم هذه القافلة في سياق القوافل التحسيسية التي امنتها المندوبية الجهوية للديوان الوطني للاسرة والعمران البشري بكل من مستوصف غريب وبشني من معتمدية الفوار ثم بدوز تلتها قافلة بمنطقة جنعورة من معتمدية قبلي الجنوبية لتختتم موفى الشهر الجاري بمنطقة الجرسين من ذات المعتمدية.
وذكرت عبد الخالق ان هذه القوافل تهدف الى مزيد تقريب الخدمات الصحية والتثقيفية خاصة في ما يتعلق بالصحة الجنسية والانجابية للمتساكنين بالمناطق ذات الأولوية وتعزيز فرص النفاذ للرعاية الصحية وتحسين جودة الإحاطة بالمتساكنين تكريسا لمبدا الحق في الصحة للجميع
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