الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن فرص عمل لأخصائيات بصريات بسلطنة عمان

أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن فتح باب الترشح لفائدة الكفاءات التونسية المختصة في مجال البصريات، وذلك استجابة لطلب مؤسسة صحية بسلطنة عمان ترغب في انتداب أخصائيات بصريات للعمل لديها.وأوضحت الوكالة أن الترشح مفتوح للمتحصلات على شهادة هندسة في اختصاص البصريات على ألا يتجاوز سن المترشحة 45 سنة.وتشمل الامتيازات المقترحة راتبا شهريا ينطلق من 300 ريال عماني (حوالي 2400 دينار تونسي) إضافة إلى منحة يتم الترفيع فيها وفق سنوات الخبرة المهنية إلى جانب توفير الإقامة والمعيشة على نفقة المؤسسة المشغلة داخل مجمع سكني مخصص للموظفين.كما تتمتع المنتدبات بإجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة شهر كامل فضلا عن تذاكر سفر ذهابا وايابا سنويا بين سلطنة عمان وتونس.ودعت الوكالة التونسية للتعاون الفني الراغبات في الترشح إلى تعمير استمارة الترشح الإلكترونية المخصصة للغرض مؤكدة أن هذه الفرصة تندرج في إطار دعم تشغيل الكفاءات التونسية بالخارج وتعزيز حضورها في مختلف الاختصاصات الصحية والفنية.