بن عروس: الإدارة الجهوية للحماية المدنية تعدّ برنامجا خاصّا لمجابهة الحرائق في الغابات والمناطق الفلاحية

أعدت الإدارة الجهوية للحماية المدنية ببن عروس برنامجا خاصا لحماية الشواطئ، ومجابهة الحرائق في الغابات والمناطق الفلاحية، وذلك في اطار التوقّي من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة.وأفاد المدير الجهوي للحماية المدنية ببن عروس، سالم اليوسفي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنه تمّ فتح مركز للإطفاء والإنقاذ في منطقة مرناق، وذلك في إطار تقريب خدمات النجدة من الاماكن البعيدة جغرافيا نسبيا عن مقر الإدارة الجهوية وعن وحدات التدخل، كما تمت برمجة عملية بيضاء لتفقد مدى جاهزية مختلف الوحدات والهياكل ورصد النقائص والعمل على تلافيها.وأشار اليوسفي إلى تواصل الحملات التحسيسية والتوعوية الموجّهة للفلاحين حول كيفية التوقي من الحرائق المهدّدة للمحاصيل الزراعية والغابات، وتفقد كافة الوسائل المستخدمة في الحصاد، فضلا عن اطلاعهم على الطرق المثلى للحصاد لتفادي مخاطر الحرائق المحتملة، وذلك بالتعاون مع دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، مضيفا أنه تمت برمجة تنظيم دوريات مشتركة مع إدارة الغابات ببن عروس بغابتي رادس وبوقرنين، وذلك في إطار التوقي من مخاطر من ارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر الشديدة المحتملة.يذكر أنّ جلسة عمل قد انتظمت مؤخرا بمقر ولاية بن عروس وخصّصت لضبط الاستعدادات لمجابهة حرائق الغابات والمناطق الفلاحية، وقد تم الاتفاق خلالها على تسخير كافة الإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية ووضعها على الذمة لضمان نجاعة التدخل عند الاقتضاء، والحرص على إزالة المصبات العشوائية المتاخمة للغابات وحقول الحبوب والمزارع، وتكثيف المراقبة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ومواصلة عمليات تهيئة وتنطيف المسالك وحواشي الطرقات.