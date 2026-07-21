في مواجهة مبادرة واشنطن … المجلس العسكري لثوار مصراتة يعلن عن مبادرة الدولة المدنية

علن المجلس العسكري لثوار مصراتة إطلاق مبادرة "الدولة المدنية"، مؤكدا أنها تمثل خارطة طريق لمواجهة ما وصفها بمحاولات إعادة إنتاج الأزمة الليبية عبر صفقات سياسية.وقال المجلس في بيان إن "البلاد تشهد مبادرات تُقدم باعتبارها تسويات دولية أو إقليمية، مكتوبة أو غير مكتوبة، تهدف إلى تقاسم السلطة بين مراكز قوى في شرق وغرب ليبيا، معتبرا أن ذلك يتجاوز إرادة الليبيين في تقرير مصيرهم وإنهاء المرحلة الانتقالية".وأكد المجلس رفضه تشكيل حكومات عبر ما وصفها بـ"الانتخابات الوهمية" خارج إطار الإرادة الشعبية، مشددا على أن الانتخابات حق لجميع الليبيين وليست مقتصرة على أطراف محددة.وأوضح أن مبادرة "الدولة المدنية" تتضمن خارطة طريق "تمتد لفترة لا تتجاوز 14 شهرا، تقوم على مبادئ مدنية الدولة، ورفض حكم العسكر والعائلة، وتعزيز السيادة الوطنية، ومكافحة الفساد، وإقصاء المتورطين في الجرائم".وتشمل المبادرة وفق البيان "إجراء انتخابات برلمانية، وتشكيل حكومة مصغرة محددة المهام، ثم الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات رئاسية، داعيا إلى صياغة مسار وطني جديد يحول تطلعات الليبيين إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ".