الملعب التونسي يتعاقد مع فخر الدين بن يوسف لمدة سنتين

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اعلن الملعب التونسي اليوم الاثنين عن تعاقده مع المهاجم فخر الدين بن يوسف لمدة سنتين.

وكان فخر الدين بن يوسف البالغ من العمر 35 سنة لعب الموسم الماضي لفائدة الاتحاد المنستيري بعد ان خاض تجربة في البطولة المصرية مع اندية المصري وبيراميدس والاسماعيلي.

كما سبق له ان تقمص ازياء الاتفاق السعودي والترجي الرياضي وماتز الفرنسي والنادي الصفاقسي ونجم حلق الوادي والكرم