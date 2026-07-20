إيداع شاب أجنبي السجن بتهمة الاعتداء على مسنة داخل منزلها بالبحر الأزرق
أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين، بطاقة إيداع بالسجن في حق شاب من إحدى دول جنوب الصحراء، وذلك على خلفية تورطه في الاعتداء على امرأة مسنة داخل منزلها بمنطقة البحر الأزرق.
وتأتي هذه التطورات إثر تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق حادثة الاعتداء، حيث تعهدت فرقة مكافحة العنف ضد المرأة والطفولة بمنطقة الأمن الوطني بالمرسى بالبحث في ملابسات الواقعة.
وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المشتبه به، وهو شاب من إحدى دول جنوب الصحراء يقطن بجوار المتضررة.
وكشفت الأبحاث، وفق المعطيات الأولية، أن المظنون فيه تسلل ليلة الحادثة إلى منزل المرأة المسنة بقصد السرقة، قبل أن يعمد إلى الاعتداء عليها... بعدما وجدها بمفردها، ليتم الاحتفاظ به على ذمة البحث.
وبإحالته، اليوم الاثنين، على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، تقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، في انتظار استكمال الأبحاث والإجراءات القضائية في القضية.
وتأتي هذه التطورات إثر تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق حادثة الاعتداء، حيث تعهدت فرقة مكافحة العنف ضد المرأة والطفولة بمنطقة الأمن الوطني بالمرسى بالبحث في ملابسات الواقعة.
وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المشتبه به، وهو شاب من إحدى دول جنوب الصحراء يقطن بجوار المتضررة.
وكشفت الأبحاث، وفق المعطيات الأولية، أن المظنون فيه تسلل ليلة الحادثة إلى منزل المرأة المسنة بقصد السرقة، قبل أن يعمد إلى الاعتداء عليها... بعدما وجدها بمفردها، ليتم الاحتفاظ به على ذمة البحث.
وبإحالته، اليوم الاثنين، على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، تقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، في انتظار استكمال الأبحاث والإجراءات القضائية في القضية.
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