إيداع شاب أجنبي السجن بتهمة الاعتداء على مسنة داخل منزلها بالبحر الأزرق

أصدر، اليوم الاثنين،في حق شاب من إحدى دول جنوب الصحراء، وذلك على خلفية تورطه فيوتأتي هذه التطورات إثر تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق حادثة الاعتداء، حيث تعهدتبالبحث في ملابسات الواقعة.وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المشتبه به، وهو شاب من إحدى دول جنوب الصحراء يقطن بجوار المتضررة.وكشفت الأبحاث، وفق المعطيات الأولية، أن المظنون فيه، قبل أن يعمد إلى الاعتداء عليها... بعدما وجدها بمفردها، ليتم الاحتفاظ به على ذمة البحث.وبإحالته، اليوم الاثنين، على أنظار، تقرر إصدارفي حقه، في انتظار استكمال الأبحاث والإجراءات القضائية في القضية.