رئيس وزراء بريطانيا الجديد يعتزم "ممارسة الضغط" على روسيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام عن عزمه مواصلة دعم أوكرانيا و"ممارسة الضغط" على روسيا.وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، يوم الاثنين، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وذكر البيان أن رئيس الوزراء "أكد التزامه والتزام بريطانيا بدعم شعب أوكرانيا، وثبات موقف بريطانيا، لا سيما الضغط على روسيا".يذكر أن بيرنهام تولى منصب رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الاثنين، في أعقاب استقالة كير ستارمر من هذا المنصب على خلفية ضغط حزبه الذي تعرض لهزيمة في الانتخابات المحلية التي جرت في المملكة المتحدة في ماي الماضي.