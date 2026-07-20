المنستير: تواصل أنجاز عدد من المشاريع العمومية بنسب متفاوتة

بلغت نسبة تقدم أشغال مسلك بوحجر–طوزة الممتدّ على طول 5.5 كلم، حوالي 30 %، وذلك في اطار أشغال انجاز عدد من مشاريع الطرقات والمسالك الريفية بولاية المنستير، ووفق معطيات الولاية.ويندرج ذلك ضمن مشروع تهيئة وتعبيد 03 مسالك ريفية بكلفة جملية تناهز 3.13 مليون دينار، يشمل كذلك مسلك صيادة–السكرين الذي استكملت أشغاله ومسلك المكنين–بني حسان الذي بلغت نسبة إنجازه 50 %، بما سيسهم في تحسين ظروف التنقّل وفكّ العزلة عن عدد من المناطق الريفية.كما استؤنفت أشغال مشروع تهيئة وتعبيد طريق أولاد خليفة بالشراحيل المنجز ضمن البرنامج الجهوي للتنمية، بعد تجاوز إشكال فني، وبلغ تقدّم الأشغال بهذا الجزء من المشروع حوالي 30 %، وهو أحد مكوّنات مشروع بكلفة جملية تناهز 1.576 مليون دينار يشمل كذلك طرقات بمنزل فارسي وسيدي بنور والغنادة المنجزة بالكامل، إلى جانب طريق سوق الدواب بجمال الذي بلغت نسبة تقدّمه 80 %وتتواصل أيضا أشغال مسلك "المرنبة" بسيدي بنور معتمدية المكنين الرابط بين الطريق الجهوية عدد 90 والطريق الجهوية عدد 191 بطول 6.2 كلم، باعتباره أحد أهم مكوّنات مشروع استكمال تهيئة 15 كلم من المسالك الريفية بولاية المنستير، بكلفة جملية تقدّر بحوالي 9.724 مليون دينار، والذي يضمّ أيضا عددا من المسالك بقصر هلال والساحلين والوردانين ومناطق أخرى، بما يعزّز الربط بين المناطق السكنية والشبكة الجهوية للطرقات ويحسّن سلامة وانسيابية حركة المرور.