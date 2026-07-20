منوبة: مشروع استثنائي لدعم التزود بالمياه بالمرناقية وتدخلات لصيانة الاعطاب

نفذت مصالح إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمنوبة مشروعا استثنائيا لدعم وتحسين التزود بمياه الشرب بمناطق الغضاونية والفجة وحي بورقبة والطاحونة وحي التومية والغضاونية وبو حامد بالمرناقية، يتمثل في ربط قنوات التوزيع بالقنوات الرئيسية لمركب غدير القلة.يأتي ذلك، وفق تأكيد مصالح الإقليم لصحفية "وات"، في إطار معالجة الاضطرابات التي شهدتها تلك المناطق على مستوى التزود، من خلال تعزيز البنية التحتية المائية والرفع من قدرة الشبكات على تلبية الطلب، بما يسهم في الحد من الانقطاعات خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك.وعلى صعيد متصل، تواصل 07 فرق صيانة تابعة لإدارة الإقليم، تدخلاتها اليومية للصيانة وتعهد الاعطاب الفجئية على شبكة التزود بالماء الصالح للشراب وقنوات التزويد والقيام بأشغال استثنائية لتحسين التزود خاصة بالمناطق التي تشهد اضطرابات بسبب ضعف مستوى التدفق وخاصة في أوقات الذروة.وتتوزع مهام الفرق بين 6 فرق وفريق متعدد الاختصاصات يضم فنيين وتقنيين، يتجول في كامل معتمديات الولاية مستجيبا لنداءات المواطنين المتعلقة بانقطاع المياه أو اضطراب التزويد، ويوفر كافة المعدات والتجهيزات الضروية للصيانة الفورية وخاصة للأعطاب الطارئة التي يتسبب فيها الانقطاع والارجاع الفجئي للكهرباء.وأشارت ذات المصالح الى حصول اضرار في عدد من معدات ومحركات ضخ المياه التي تتطلب الصيانة الفورية لتامين التزود بمياه الشرب، كما تسببت الانقطاعات المتكررة في انقطاع مياه الشرب بعديد الاحياء والمناطق وخاصة التي يتم تزوديها عبر محطات ضخ والتي ترفع ضغط المياه وتدفعها عبر قنوات التوزيع إلى الأحياء والتجمعات السكنية وخاصة الواقعة على المرتفعات، بما يضمن استمرارية التزويد وتحسين انتظامه، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا في الطلب على مياه الشرب.وأسهم العمل المتواصل للفرق بما توفر لها من امكانيات على امتداد 24 ساعة، في ضمان الاستجابة لنداءات الانقطاع، والتدخل الميداني لإصلاح الأعطاب واستعادة التزويد في عدد من المناطق والاحياء، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية للحد من الأعطال وضمان جاهزية الشبكة لمجابهة ذروة الطلب، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتقليص آجال التدخل.واعتبرت ذات المصالح انه بالنسبة لبعض المناطق على غرار منطقة الطيايرة بوادي الليل، فيجب توفير اعتمادات كبيرة وبرمجة مشروع خاص بها لضمان تزويدها خاصة انها منطقة سكنية عشوائية مركزة على منطقة مرتفعة، كغيرها من عديد المناطق بالجهة التي تشهد توسعا عمرانيا وتتطلب إمكانيات كبيرة، اضافة الى دفع الضخ اليها وتامين التزود بها بانتظام.