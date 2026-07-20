JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 21:37 Tunis

منوبة: مشروع استثنائي لدعم التزود بالمياه بالمرناقية وتدخلات لصيانة الاعطاب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f6d1820efd8e2.38957673_jeolpfkgqnimh.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 20 Juillet 2026 - 21:17 قراءة: 1 د, 43 ث
      
نفذت مصالح إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمنوبة مشروعا استثنائيا لدعم وتحسين التزود بمياه الشرب بمناطق الغضاونية والفجة وحي بورقبة والطاحونة وحي التومية والغضاونية وبو حامد بالمرناقية، يتمثل في ربط قنوات التوزيع بالقنوات الرئيسية لمركب غدير القلة.

يأتي ذلك، وفق تأكيد مصالح الإقليم لصحفية "وات"، في إطار معالجة الاضطرابات التي شهدتها تلك المناطق على مستوى التزود، من خلال تعزيز البنية التحتية المائية والرفع من قدرة الشبكات على تلبية الطلب، بما يسهم في الحد من الانقطاعات خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك.

وعلى صعيد متصل، تواصل 07 فرق صيانة تابعة لإدارة الإقليم، تدخلاتها اليومية للصيانة وتعهد الاعطاب الفجئية على شبكة التزود بالماء الصالح للشراب وقنوات التزويد والقيام بأشغال استثنائية لتحسين التزود خاصة بالمناطق التي تشهد اضطرابات بسبب ضعف مستوى التدفق وخاصة في أوقات الذروة.
وتتوزع مهام الفرق بين 6 فرق وفريق متعدد الاختصاصات يضم فنيين وتقنيين، يتجول في كامل معتمديات الولاية مستجيبا لنداءات المواطنين المتعلقة بانقطاع المياه أو اضطراب التزويد، ويوفر كافة المعدات والتجهيزات الضروية للصيانة الفورية وخاصة للأعطاب الطارئة التي يتسبب فيها الانقطاع والارجاع الفجئي للكهرباء.
وأشارت ذات المصالح الى حصول اضرار في عدد من معدات ومحركات ضخ المياه التي تتطلب الصيانة الفورية لتامين التزود بمياه الشرب، كما تسببت الانقطاعات المتكررة في انقطاع مياه الشرب بعديد الاحياء والمناطق وخاصة التي يتم تزوديها عبر محطات ضخ والتي ترفع ضغط المياه وتدفعها عبر قنوات التوزيع إلى الأحياء والتجمعات السكنية وخاصة الواقعة على المرتفعات، بما يضمن استمرارية التزويد وتحسين انتظامه، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا في الطلب على مياه الشرب.

وأسهم العمل المتواصل للفرق بما توفر لها من امكانيات على امتداد 24 ساعة، في ضمان الاستجابة لنداءات الانقطاع، والتدخل الميداني لإصلاح الأعطاب واستعادة التزويد في عدد من المناطق والاحياء، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية للحد من الأعطال وضمان جاهزية الشبكة لمجابهة ذروة الطلب، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتقليص آجال التدخل.
واعتبرت ذات المصالح انه بالنسبة لبعض المناطق على غرار منطقة الطيايرة بوادي الليل، فيجب توفير اعتمادات كبيرة وبرمجة مشروع خاص بها لضمان تزويدها خاصة انها منطقة سكنية عشوائية مركزة على منطقة مرتفعة، كغيرها من عديد المناطق بالجهة التي تشهد توسعا عمرانيا وتتطلب إمكانيات كبيرة، اضافة الى دفع الضخ اليها وتامين التزود بها بانتظام.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333223

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  - 05:00 Spain Wins 2026 FIFA World Cup .
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 20 جويلية 2026 | 5 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:21
19:38
16:16
12:33
05:16
03:30
الرطــوبة:
% 20
Babnet
Babnet43°
37° Babnet
الــرياح:
0.58 كم/س
Babnet
Babnet32°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
43°-32
46°-33
42°-32
41°-29
37°-27
  • Avoirs en devises 22731,3
  • (20/07)
  • Jours d'importation 90
  • 1 € = 3,37597 DT
  • (20/07)
  • 1 $ = 2,95069 DT
  • Solde Compte du Trésor     (17/07)     802,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (17/07)   29293 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio