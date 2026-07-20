غارسيا مدرب منتخب بلجيكا لن يجدد عقده مع الفريق بعد انتهائه
أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم اليوم الاثنين أن عقد رودي غارسيا، مدرب المنتخب البلجيكي، لم يتم تمديده بعد تاريخ انتهائه المقرر في 31 جويلية الجاري.
وكان غارسيا، الفرنسي المولد الذي تولى المنصب في فيفري 2025، قد قاد بلجيكا حتى دور الثمانية في كأس العالم المنقضية، حيث خسر الفريق 2-1 أمام إسبانيا. وفازت إسبانيا أمس باللقب على حساب الأرجنتين.
وقال الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في بيان "لعب رودي غارسيا بلا شك دورا رئيسيا في إعادة بناء المنتخب البلجيكي" مضيفا أنه أعاد التماسك إلى صفوف الفريق.
وكان غارسيا، الفرنسي المولد الذي تولى المنصب في فيفري 2025، قد قاد بلجيكا حتى دور الثمانية في كأس العالم المنقضية، حيث خسر الفريق 2-1 أمام إسبانيا. وفازت إسبانيا أمس باللقب على حساب الأرجنتين.
وقال الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في بيان "لعب رودي غارسيا بلا شك دورا رئيسيا في إعادة بناء المنتخب البلجيكي" مضيفا أنه أعاد التماسك إلى صفوف الفريق.
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