غارسيا مدرب منتخب بلجيكا لن يجدد عقده مع الفريق بعد انتهائه

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أعلن الاتحاد البلجيكي ‌لكرة ‌القدم ‌اليوم الاثنين أن عقد رودي ⁠غارسيا، مدرب المنتخب البلجيكي، لم يتم تمديده بعد تاريخ ⁠انتهائه المقرر في 31 جويلية ⁠الجاري.

وكان غارسيا، الفرنسي المولد الذي تولى المنصب في فيفري 2025، قد قاد بلجيكا حتى دور الثمانية في ‌كأس العالم المنقضية، حيث خسر الفريق ⁠2-1 أمام ‌إسبانيا. وفازت إسبانيا أمس باللقب على حساب الأرجنتين.

وقال الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في بيان "لعب ‌رودي غارسيا بلا ⁠شك دورا رئيسيا في إعادة بناء ‌المنتخب البلجيكي" مضيفا أنه أعاد التماسك إلى ‌صفوف ⁠الفريق.