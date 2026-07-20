دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم للمنتخبات النسائية تحت 17 عاما - المنتخب التونسي يفوز على نظيره البوتسواني 2-0

فاز المنتخب التونسي على نظيره البوتسواني 2-0 اليوم الاثنين باريانة في اطار الجولة الثانية من دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم للمنتخبات النسائية تحت 17 عاما المقامة بتونس الى غاية 22 جويلية الجاريوكان المنتخب التونسي فاز في الجولة الاولى على نظيره الليبي 11-0 فيما تعادل المنتخب البوتسواني مع نظيره المغربي 1-1وستختتم العناصر التونسية الدورة يوم الاربعاء بمواجهة المغرب الذي تغلب اليوم بملعب الكرم على نظيره الليبي 10-0وفي ما يلي النتائج الحاصلة وبقية برنامج الدورة التي تقام في شكل بطولة مصغرة من ثلاث جولات على أن يتحصل في أعقابها صاحب المركز الأول على اللقب :ملعب أريانةتونس - بوتسوانا 2-0ملعب الكرمالمغرب - ليبيا 10-0ملعب أريانةتونس - ليبيا 11 - 0ملعب الكرمالمغرب - بوتسوانا 1 - 1ه له عليهتونس 6 2 2 0 0 13 0المغرب 4 2 1 1 0 11 1بوتسوانا 1 2 0 1 1 1 3ليبيا 0 2 0 0 2 0 21الجولة الثالثةالأربعاء 22 جويلية 2026ملعب أريانة (س 17 و30دق)تونس - المغربملعب الكرم (س 17 و30دق)ليبيا - بوتسوانا