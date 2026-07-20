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دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم للمنتخبات النسائية تحت 17 عاما - المنتخب التونسي يفوز على نظيره البوتسواني 2-0

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a5e7933328e32.55419085_epgjloiqhkfnm.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 20 Juillet 2026 - 21:36 قراءة: 1 د, 5 ث
      
فاز المنتخب التونسي على نظيره البوتسواني 2-0 اليوم الاثنين باريانة في اطار الجولة الثانية من دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم للمنتخبات النسائية تحت 17 عاما المقامة بتونس الى غاية 22 جويلية الجاري 

وكان المنتخب التونسي فاز في الجولة الاولى على نظيره الليبي 11-0 فيما تعادل المنتخب البوتسواني مع نظيره المغربي 1-1

  وستختتم العناصر التونسية الدورة يوم الاربعاء بمواجهة المغرب الذي تغلب اليوم بملعب الكرم على نظيره الليبي 10-0
وفي ما يلي النتائج الحاصلة وبقية برنامج الدورة التي تقام في شكل بطولة مصغرة من ثلاث جولات على أن يتحصل في أعقابها صاحب المركز الأول على اللقب :


الجولة الثانية
الاثنين 20 جويلية 2026
ملعب أريانة 
تونس - بوتسوانا 2-0
ملعب الكرم 
المغرب - ليبيا 10-0


الجولة الاولى
السبت 18 جويلية 2026
ملعب أريانة  
تونس - ليبيا   11 - 0
ملعب الكرم  
المغرب - بوتسوانا  1 - 1

الترتيب                      ن                   ل                  ف               ت                   ه                 له                عليه
تونس                        6                  2                 2                0                  0                13               0
المغرب                     4                   2                   1                1                   0                11                 1
بوتسوانا                     1                   2                   0               1                    1               1                 3
ليبيا                         0                    2                  0                 0                 2                0                  21

الجولة الثالثة
الأربعاء 22 جويلية 2026
ملعب أريانة (س 17 و30دق)
تونس - المغرب
ملعب الكرم (س 17 و30دق)
ليبيا - بوتسوانا 
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