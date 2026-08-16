مصرع 12 شخصا في حادث حافلة بولندية في هنغاريا

Twelve people were killed and at least ten injured when a Polish bus crashed in eastern Hungary. The vehicle veered off the road into a ditch and overturned near the town of Mezőkeresztes early Sunday, according to Hungarian authorities.https://t.co/flfl8elEho — TVP World (@TVPWorld_com) August 16, 2026

أعلن رئيس الوزراء الهنغاري، بيتر ماغيار، صباح الأحد، عبر منشور، عن مصرع اثني عشر شخصا وإصابة عشرة nOVDK على الأقل، إثر انقلاب حافلة بولندية ليلا على طريق سريع شرقي البلاد.وقالت الشرطة إن الحافلة انحرفت عن الطريق وسقطت في خندق قرب بلدة ميزوكيريستس، مضيفةً أنها كانت متجهة إلى مدينة نيرغيهازا على الطريق السريع وقت وقوع الحادث.وذكرت وكالة الأنباء الهنغارية الرسمية (MTI) أن الحافلة كانت تقل 57 راكبا وسائقين اثنين.وقالت الشرطة على موقعها الإلكتروني: "انحرفت حافلة مسجلة في بولندا، كانت تسير على الطريق السريع M3 باتجاه نيرغيهازا، عن مسارها المستقيم وسقطت في خندق وانقلبت. وتشير المعلومات الأولية إلى أن السائق ربما غلبه النعاس".وقال الرئيس البولندي كارول ناووركي في تصريح له على قناة X: "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ حادث الحافلة المأساوي الذي وقع في المجر، والذي أودى بحياة عدد كبير من مواطنينا البولنديين".وأفادت الشرطة بوفاة اثني عشر شخصا وإصابة آخرين في الحادث، مضيفةً أنها ألقت القبض على سائق الحافلة.