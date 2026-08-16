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دراسة طبية تكشف انتشار استهلاك السجائر الالكترونية في صفوف المراهقين بمدينة صفاقس بنسبة 33.7 بالمائة

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Bookmark article    Publié le Dimanche 16 Août 2026 - 11:30 قراءة: 1 د, 0 ث
      
كشفت دراسة طبية تونسية حديثة أعدها مجموعة من الاطباء التونسيين بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والهادي شاكر وكلية الطب بصفاقس ونُشرت في احدى المجلات العلمية المعروفة عن انتشار استهلاك السجائر الالكترونية في صفوف المراهقين بنسبة 33.7 بالمائة.

ولفت معدو الدراسة الى أن الهدف من هذه الدراسة التي شملت عينة من مجموعة من التلاميذ بالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية بمدينة صفاقس خلال الفترة من سبتمبر الى أكتوبر 2024 هو الوقوف على الانتشار الواسع للسيجارة الالكترونية في أوساط المراهقين في السنوات الاخيرة والتي أصبحت تمثل مشكل صحة عمومية بسبب الانعكاس السلبي على الصحة الجسدية وإبراز أسباب هذا الانتشار.


وتتكون العينة من 980 مراهقا/ة بسن متوسط يبلغ 15 سنة يعيش 63.6 بالمائة منهم في الوسط الريفي و 43.3 بالمائة منهم لديهم مستوى اقتصادي واجتماعي متدني.


وخلصت الدراسة الى أن متوسط العمر لاستهلاك اول سيجارة الكترونية هو 14 سنة وتتوزع أسباب الاستخدام بين الفضول بنسبة 77.9 بالمائة والمشاكل الاجتماعية بنسبة 22.1 بالمائة كما بيّنت أن انتشار استهلاك السجائر الالكترونية كان لافتا في صفوف الذكور وفي الوسط الحضري وكانت هذه الظاهرة وراء الفشل الدراسي.

ولفتت الدراسة الى ان هذا الانتشار يُنذر بخطر الاستخدام المتواصل للسجائر الالكترونية وهو ما يفسر الحاجة الى اجراءات وقائية تستهدف المنظومة التربوية وتشريك الاسر للتدخل من أجل الحد من هذه الظاهرة لدى الفئات الهشة.
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