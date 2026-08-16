الجزائر.. 6 وفيات و31 جريحا في انقلاب حافلة

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، أن فرقها تدخلت في حدود الساعة 03:05 صباحا، إثر انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين على مستوى الطريق الوطني رقم 06، ببلدية ودائرة عين الصفراء.وقد أسفر الحادث عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 31 آخرين، وفق الحصيلة المحيّنة لمصالح الحماية المدنية.