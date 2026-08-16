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الجزائر.. 6 وفيات و31 جريحا في انقلاب حافلة

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a8188f8347f57.82183610_nefopghkljimq.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 16 Août 2026 - 10:54 قراءة: 0 د, 22 ث
      
ارتفعت حصيلة حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين ببلدية ودائرة عين الصفراء في ولاية النعامة الجزائرية إلى 6 وفيات و31 جريحا، وفق ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، أن فرقها تدخلت في حدود الساعة 03:05 صباحا، إثر انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين على مستوى الطريق الوطني رقم 06، ببلدية ودائرة عين الصفراء.


وقد أسفر الحادث عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 31 آخرين، وفق الحصيلة المحيّنة لمصالح الحماية المدنية.
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