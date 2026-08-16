المنتخب الجزائري يحصد الميدالية البرونزية في بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات

حصد المنتخب الجزائري المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 بعدما تغلب على نظيره المغربي المستضيف بركلات الترجيح (3 ـ 2) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي جمعتهما امس السبت بالملعب الأولمبي بالرباط.تقدم المنتخب المغربي أولا في المباراة عن طريق اللاعبة كوثر أزراف في الدقيقة (37)، ثم أدركت لينا بو ساحة التعادل للمنتخب الجزائري في الدقيقة (83).وأهدرت نهيلة بن زينة فرصة حسم المباراة لصالح المنتخب المغربي بعدما أضاعت ركلة جزاء في الدقيقة السادسة بعد التسعين.وتقام اليوم الأحد المباراة النهائية للبطولة والتي ستجمع منتخبي مالاوي والكاميرون بملعب مولاي الحسن بالرباط انطلاقا من الساعة 20.00 بتوقيت تونس.