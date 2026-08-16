JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 10:54 Tunis

المنتخب الجزائري يحصد الميدالية البرونزية في بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a818189d06a63.29882558_mifoqkehnljpg.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 16 Août 2026 - 10:20 قراءة: 0 د, 40 ث
      
حصد المنتخب الجزائري المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 بعدما تغلب على نظيره المغربي المستضيف بركلات الترجيح (3 ـ 2) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي جمعتهما امس السبت بالملعب الأولمبي بالرباط.
تقدم المنتخب المغربي أولا في المباراة عن طريق اللاعبة كوثر أزراف في الدقيقة (37)، ثم أدركت لينا بو ساحة التعادل للمنتخب الجزائري في الدقيقة (83).


وأهدرت نهيلة بن زينة فرصة حسم المباراة لصالح المنتخب المغربي بعدما أضاعت ركلة جزاء في الدقيقة السادسة بعد التسعين.
وتقام اليوم الأحد المباراة النهائية للبطولة والتي ستجمع منتخبي مالاوي والكاميرون بملعب مولاي الحسن بالرباط انطلاقا من الساعة 20.00 بتوقيت تونس.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 334561

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 16 أوت 2026 | 3 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:46
19:11
16:09
12:31
05:37
04:02
الرطــوبة:
% 40
Babnet
Babnet36°
33° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-25
36°-27
37°-27
35°-26
35°-26
  • Avoirs en devises 25155,2
  • (14/08)
  • Jours d'importation 98
  • 1 € = 3,37686 DT
  • (14/08)
  • 1 $ = 2,92999 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/08)     2195,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/08)   29941 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio