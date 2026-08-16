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الدفاع عن المستهلك: تشكيات من حجب السلع ذات الجودة العالية خلال "الصولد"

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Bookmark article    Publié le Dimanche 16 Août 2026 - 12:32 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أفادت نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك، ثرية التباسي، خلال تدخلها في برنامج "ويكاند عالكيف"، الأحد 16 أوت، بأن المنظمة تلقت العديد من التشكيات المتعلقة بموسم التخفيضات "الصولد"، خاصة بشأن جودة الملابس والأحذية المعروضة.

وأوضحت التباسي أن المستهلك التونسي يشتكي من حجب الملابس والأحذية ذات الجودة العالية خلال فترة التخفيضات، مقابل تعمد بعض المحلات التجارية إخراج سلع لا ترتقي إلى مستوى الجودة المطلوبة، معتبرة أن ذلك يمثل نوعا من التحيل على المستهلك.


وأكدت في السياق ذاته ضرورة ألا يصمت المستهلك التونسي إزاء هذه الممارسات، داعية إياه إلى رفضها والتبليغ عن كل التجاوزات والمخالفات التي يرصدها.


كما شددت على أن التاجر مطالب باحترام ضوابط فترة "الصولد"، خاصة في حال قرر الانخراط فيها.

ولفتت من جهة أخرى إلى أن منظمة الدفاع عن المستهلك تقوم، بالتنسيق مع مصالح المراقبة الاقتصادية، بالتدخل الآني والسريع لفض الإشكالات التي تعترض المستهلك التونسي خلال موسم التخفيضات.
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