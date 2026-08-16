جمال العويديدي: تفاقم العجز التجاري يعكس اختلالا هيكليا في الاقتصاد التونسي

الصناعات الميكانيكية والكهربائية في صدارة التوريد



دعوة إلى دعم القطاعات المنتجة



تحذير من تداعيات استمرار العجز



اعتبر الخبير الاقتصادي جمال العويديدي أن تفاقم العجز التجاري لتونس إلى نحويعكس مسارا تصاعديا متواصلا، وليس مجرد ظرف اقتصادي عابر.وأوضح العويديدي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج، أن العجز التجاري يشهد ارتفاعا من سنة إلى أخرى، معتبرا أن استمرار هذا النسق يستوجب تحركا عاجلا للحد من تفاقمه.وقال إن الإشكال يرتبط، في جانب منه، بكون، في وقت تواجه فيه القطاعات المنتجة، وخاصة الفلاحة والصناعة، صعوبات في التطور وخلق القيمة المضافة.وأشار العويديدي إلى أن قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، الذي يشمل خاصة صناعة السيارات ومكوناتها، يعد من أبرز القطاعات التي ساهمت في تفاقم العجز التجاري، داعيا إلى مزيد من التدقيق في تركيبة الواردات ومدى انعكاسها على الاقتصاد الوطني.وفي ما يتعلق بالصادرات، اعتبر أن تونس ما تزال تعتمد بدرجة كبيرة على عدد محدود من القطاعات والمنتجات، وخاصة، في حين لم تحقق قطاعات أخرى تطورا كافيا يسمح برفع القدرة التصديرية للبلاد.وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة إعادة الاعتبار إلى، معتبرا أن هذه القطاعات تمثل قاعدة أساسية لخلق الثروة وتحسين الميزان التجاري.وأوضح أن النشاط الصناعي والفلاحي عرف، وفق تحليله، حالة من الركود خلال سنوات، في حين شهد النشاط التجاري ارتفاعا بوتيرة أكبر، وهو ما ساهم في تعميق الاختلال بين الإنتاج والتوريد.كما أشار إلى أهمية، باعتباره من القطاعات التي تتمتع بقدرة على المساهمة في المبادلات الخارجية وتحسين موارد البلاد.وحذر العويديدي من أن استمرار النزيف التجاري بهذا النسق قد يزيد الضغوط على التوازنات المالية والاقتصادية للبلاد، خاصة في ظل ارتباط جزء من تمويل العجز بالمديونية الخارجية.وأكد في هذا السياق أن معالجة العجز التجاري تتطلب، حسب تقديره،، بدلا من مواصلة الاعتماد المتزايد على التوريد.