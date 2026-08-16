المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد جلسته الافتتاحية الاثنين 17 أوت 2026
يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية يوم الاثنين 17 أوت 2026، وذلك طبقا لما نص عليه المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم في فصله الثالث.
وكان رئيس الجمهورية قد كلّف، بمقتضى أمر، محمد علي البوغديري بمهام كاتب عام للمجلس.
كما عيّن رئيس الدولة كلا من التيجاني القماطي ويوسف بن عثمان وشيراز السطنبولي وريم العريبي وكمال الهنيد ومحمد الحبيب العلاني ومحمد سيف الله بن عبد الرزاق أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم.
وكان رئيس الجمهورية قد كلّف، بمقتضى أمر، محمد علي البوغديري بمهام كاتب عام للمجلس.
كما عيّن رئيس الدولة كلا من التيجاني القماطي ويوسف بن عثمان وشيراز السطنبولي وريم العريبي وكمال الهنيد ومحمد الحبيب العلاني ومحمد سيف الله بن عبد الرزاق أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم.
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