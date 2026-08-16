المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد جلسته الافتتاحية الاثنين 17 أوت 2026

يعقدجلسته الافتتاحية يوم الاثنين 17 أوت 2026، وذلك طبقا لما نص عليه المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم في فصله الثالث.وكان رئيس الجمهورية قد كلّف، بمقتضى أمر،بمهام كاتب عام للمجلس.كما عيّن رئيس الدولة كلا منأعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم.