وزارة المالية : مشروع المركب الثقافي بمنوبة يستوجب إعادة صياغة بسبب ارتفاع كلفة العرض الوحيد

أفادت وزارة المالية بأن مشروع بناء المركب الثقافي والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمنوبة يستوجب إعادة صياغة برنامجه الوظيفي، على خلفية ارتفاع قيمة العرض الوحيد المقدم في طلب العروض الرابع مقارنة بالاعتمادات المرصودة.وأوضحت الوزارة، في إجابتها عن سؤال كتابي للنائبة بمجلس نواب الشعب أسماء درويش حول مشروع بناء المركب الثقافي بمعتمدية منوبة، أن وزارة الشؤون الثقافية طلبت رصد اعتمادات تعهد إضافية بقيمة 5.230 مليون دينار، تمثل الفارق بين نتائج طلب العروض الرابع المقدرة بـ13.765 مليون دينار والاعتمادات المتوفرة للمشروع، والمقدرة بـ8.535 مليون دينار.وأضافت أن 25 مقاولة قامت بسحب كراس الشروط، غير أن لجنة فرز العروض لم تتلق سوى عرض واحد، مشيرة إلى أن تقرير اللجنة تضمن ملاحظات بشأن الشطط في أسعار بعض فصول الصفقة، واقترح مناقشة تلك الأسعار.وبحسب وزارة المالية، فإن الفارق الكبير بين قيمة العرض والاعتمادات المرصودة، والذي يتجاوز 61 بالمائة من الكلفة الأصلية، دفع إلى طلب إعادة صياغة البرنامج الوظيفي للمشروعين بما يتلاءم مع الاعتمادات المتاحة.وأكدت الوزارة أن التنسيق متواصل بين مصالح ميزانية الدولة ومصالح وزارة الشؤون الثقافية بخصوص هذا الملف وغيره، بهدف رصد الاعتمادات الضرورية للمشاريع وفق الأولويات التي تحددها الوزارة المعنية، وبما يراعي من جهة إمكانيات الإنجاز الفعلي ومن جهة أخرى الضغوطات التي تواجه ميزانية الدولة.