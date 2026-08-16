أمطار غزيرة بسيدي بوزيد.. السيول تجرف طفلا في منطقة 'المكارم'
توفي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، مساء أمس السبت 15 أوت 2026، إثر جرفه بمياه السيول الجارفة بمنطقة "المكارم" التابعة لمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية.
ووفق ما أكده النائب بالمجلس المحلي بـ"المكارم"، بلقاسم عمري، لموزاييك، فإن الطفل أصيل منطقة "الطوالبية"، وقد جرفته مياه السيول المفاجئة التي شهدتها المنطقة إثر الأمطار الغزيرة.
وتحول أعوان الأمن والحماية المدنية إلى المنطقة إثر وقوع الحادثة، لمعاينة وضع الطرقات التي شهدت تجمعا للمياه في أجزاء متفرقة منها، بسبب السيول وفيضان بعض الأودية، إلى جانب العمل على فك عزلة المتساكنين.
ووفق ما أكده النائب بالمجلس المحلي بـ"المكارم"، بلقاسم عمري، لموزاييك، فإن الطفل أصيل منطقة "الطوالبية"، وقد جرفته مياه السيول المفاجئة التي شهدتها المنطقة إثر الأمطار الغزيرة.
وتحول أعوان الأمن والحماية المدنية إلى المنطقة إثر وقوع الحادثة، لمعاينة وضع الطرقات التي شهدت تجمعا للمياه في أجزاء متفرقة منها، بسبب السيول وفيضان بعض الأودية، إلى جانب العمل على فك عزلة المتساكنين.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334571