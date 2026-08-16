المروج: الاحتفاظ بشاب للاشتباه في تورطه في قتل شاب داخل مقهى

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لأعوان فرقة الشرطة العدلية بالمروج بالاحتفاظ بشاب يشتبه في تورطه في، في ساعة متأخرة من ليلة أمس السبت، إثر معركة نشبت بين مجموعة من الشبان.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن معركة اندلعت بين شبان من جهة نعسان وآخرين من المروج الرابع، وفي الأثناء فر أحد المشاركين فيها إلى مقهى خال من الحرفاء للاحتماء داخله، غير أن شابين لحقا به.وتولى أحدهما، وفق المعطيات ذاتها، إسقاط الشاب أرضا وتعنيفه، قبل أن يعمد الثاني إلىفي مناطق مختلفة من جسده، أصابت إحداها القلب، مما أدى إلى وفاته على عين المكان.وبانطلاق الأبحاث في الواقعة، تمكنت الوحدات الأمنية من تحديد هويات عدد من المشاركين في المعركة وإدراجهم في التفتيش.وفي هذا السياق، تمكن أعوان الأمن بالكاف اليوم الأحد منبعد أن أدلوا بهويات مزيفة، قبل أن يتبين أنهم محل مناشير تفتيش لفائدة فرقة الشرطة العدلية بالمروج، من بينهم المشتبه به الرئيسي في جريمة قتل الهالك.وتتواصل الأبحاث للكشف عن جميع المتورطين في الجريمة وتقديمهم إلى العدالة.