ايرادات الشركات المدرجة في البورصة ترتفع ب2ر4 بالمائة خلال السداسي الاول من سنة 2026 (بورصة تونس)

سجلت الشركات المدرجة في البورصة، خلال السداسي الاول من سنة 2026، ارتفاعا في ايراداتها الاجمالية بنسبة 2ر4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية لتبلغ 7ر12 مليار دينار مقابل 2ر12 مليار دينار، وفق بيانات نشرتها بورصة تونس .وقد سجلت 46 شركة من اصل 71 شركة مدرجة قامت بنشر مؤشرات نشاطها الخاصة بالاشهر الستة الاولى من سنة 2026 اي مايعادل 65 بالمائة من الشركات المدرجة تحسنا في ايرداتها مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.وبلغت الايرادات الاجمالية للشركات العشرين المكونة لمؤشر تونانداكس 20 حوالي 5ر8 مليار دينار اي ما يمثل 67 بالمائة من اجمالي ايرادات الشركات المدرجة مسجلة ارتفاعا بنسبة 4ر4 بالمائة مقارنة بالسداسي الاول من من سنة 2025وكشفت بورصة تونس، ان 6 قطاعات من اصل 9 حققت اداء ايجابيا خلال السداسي الاول من سنة 2026 وقد حقق قطاع الاتصالات افضل اداء بارتفاع بلغت نسبته 3ر23 بالمائة يليه قطاع الشركات المالية بنسبة 6 بالمائة.وعلى مستوى القطاعات الفرعية، سجلت 7 قطاعات فرعية نتائج ايجابية تصدرها التامين بنسبة 8ر9 بالمائة والسلع والخدمات الصناعية بنسبة 7 بالمائة والخدمات المالية بنسبة 3ر6 بالمائة والصناعات الغذائية والمشروبات بنسبة 3ر6 بالمائة.وفي المقابل سجل قطاع الكيمياء اكبر تراجع بنسبة 6ر33 بالمائة يليه قطاع المواد الاساسية بتراجع بنسبة 2ر13 بالمائة.وسجل المؤشر المرجعي لبورصة تونس "توناندكس" ارتفاعا بنسبة 69ر47 بالمائة خلال السداسي الاول من سنة 2026 مقابل 31ر16 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2025كما سجل مؤشر "توناندكس" 20"المنحى نفسه محققا ارتفاعا بنسبة 51ر47 بالمائة مقابل 80ر18 بالمائة خلال السداسي الاول من سنة2025وسجلت المؤشرات القطاعية ( 12 )، التي تنشرها بورصة تونس اداء ايجابيا عند اختتام السداسي الاول من سنة 2026. وقد تصدر مؤشر البنوك قائمة افضل الاداءات بارتفاع بلغ 35ر55 بالمائة يليه مؤشر الشركات المالية بنسبة 12ر54 بالمائة.