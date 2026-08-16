الألعاب المتوسطية (تارانتو 2026): تونس تشارك بـ179 رياضيا ورياضية

تشارك تونس فيالتي ستقام بمدينة تارانتو الإيطالية بـ، وفق ما أكده مصدر مطلع من وزارة الشباب والرياضة.ويأتي هذا التحيين بعد تأكد غياب لاعبة الجمبازعن الموعد المتوسطي لأسباب صحية وتعذر تعويضها، علما أن اللاعبة كان من المفترض أن تخوض منافسات اختصاص الجمباز الإيقاعي.كما سيتخلف الثنائيفي التنس وفي الترياتلون عن الألعاب، المقررة من 21 أوت الجاري إلى غاية 3 سبتمبر المقبل، بعد تعرضهما للإصابة.وأوضح المصدر ذاته أنه تم عرض مقترح يقضي بتعويض، في انتظار المصادقة عليه خلال الساعات القادمة.ويشار إلى أن البعثة الرياضية التونسية في اختصاص الجمباز تضم أيضافي الجمباز الفني وفي الجمباز الإيقاعي.ويشارككذلك في اختصاص التنس، في حين يضم منتخب الترياتلون أيضا