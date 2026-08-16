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الألعاب المتوسطية (تارانتو 2026): تونس تشارك بـ179 رياضيا ورياضية

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Bookmark article    Publié le Dimanche 16 Août 2026 - 14:31 قراءة: 0 د, 44 ث
      
تشارك تونس في النسخة العشرين للألعاب المتوسطية التي ستقام بمدينة تارانتو الإيطالية بـ179 رياضيا ورياضية، وفق ما أكده مصدر مطلع من وزارة الشباب والرياضة.

ويأتي هذا التحيين بعد تأكد غياب لاعبة الجمباز آية بوصحيح عن الموعد المتوسطي لأسباب صحية وتعذر تعويضها، علما أن اللاعبة كان من المفترض أن تخوض منافسات اختصاص الجمباز الإيقاعي.


كما سيتخلف الثنائي إسكندر المنصوري في التنس وزكرياء الشتيوي في الترياتلون عن الألعاب، المقررة من 21 أوت الجاري إلى غاية 3 سبتمبر المقبل، بعد تعرضهما للإصابة.


وأوضح المصدر ذاته أنه تم عرض مقترح يقضي بتعويض إسكندر المنصوري بوسام عبد الرحمان وزكرياء الشتيوي بسيف الدين السالمي، في انتظار المصادقة عليه خلال الساعات القادمة.

ويشار إلى أن البعثة الرياضية التونسية في اختصاص الجمباز تضم أيضا أحمد العبيدي والمؤتمن بالله الجلاصي في الجمباز الفني ومريم الكراي في الجمباز الإيقاعي.

ويشارك محمد عزيز الواقع كذلك في اختصاص التنس، في حين يضم منتخب الترياتلون أيضا محمد عزيز حمدي.
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