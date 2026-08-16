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"أكسيوس": الجمود يخيم على مفاوضات واشنطن وطهران عبر الوسطاء

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Bookmark article    Publié le Dimanche 16 Août 2026 - 15:20 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أفادت مصادر إقليمية مطلعة لموقع "أكسيوس" بأن الوسطاء الباكستانيين والقطريين يواصلون نقل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران، دون إحراز أي تقدم يذكر.

وأفادت المصادر مطلعة لموقع أكسيوس بأن المسؤولين الباكستانيين يقدّمون قراءات أكثر تفاؤلاً مما تستحقه المناقشات الجارية. وتسعى إسلام آباد من وراء ذلك إلى خلق انطباع بوجود زخم حقيقي، آملاً في كسر الجمود القائم، لكن المصادر تؤكد أن الواقع على الأرض لم يتغير.


ويأتي هذا الجمود في وقت وصفته وكالة بلومبرغ سابقاً بأن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران تحول إلى مواجهة طويلة الأمد، لا يلوح في أفقها أي مسار واضح للنهاية.


على صعيد متصل، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عن تقديرات تشير إلى أن الأضرار الناجمة عن التسربات النفطية في مضيق هرمز بلغت تريليونات الدولارات، في إشارة إلى الكلفة البيئية والاقتصادية الفادحة للتوتر المستمر في المنطقة.
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