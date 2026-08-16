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أمطار هامة بعدد من الولايات خلال الـ24 ساعة الماضية.. 42 مليمترا بهبيرة

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/goutelettes_de_pluie_sur_le_pare-brise.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 16 Août 2026 - 14:52 قراءة: 1 د, 37 ث
      
سجلت الـ24 ساعة الماضية هطول كميات هامة من الأمطار بعدد من الولايات، بلغت أقصاها 42 مليمترا بهبيرة و41 مليمترا بأولاد الشامخ من ولاية المهدية، و39 مليمترا بكل من محطة الفايجة من ولاية جندوبة والوسلاتية من ولاية القيروان.

وفيما يلي كميات الأمطار المسجلة، بحساب المليمتر، من الساعة السابعة صباحا ليوم السبت 15 أوت 2026 إلى الساعة السابعة صباحا ليوم الأحد 16 أوت 2026:


ولاية صفاقس

الطهاهرة 6 / بوغرارة 9 / الغرابة 5 / العامرة 5 / الحنشة 4 / ساقية الداير 4 / منزل شاكر 4.


ولاية المنستير

الساحلين 14 / بنبلة 27 / قصيبة المديوني 9 / جمال 19 / بني حسان 16 / معتمر 10 / زرمدين 38 / الوردنين 12 / المنستير 5.

ولاية سليانة

سيدي بورويس 14 / الروحية 10 / عين بوسعدية 21 / قعفور 6 / برقو 18 / سليانة 15 / الكريب 8.

ولاية الكاف

الدهماني 5 / الطويرف 13 / وادي ملاق 2 / ساقية سيدي يوسف 3.

ولاية المهدية

قصور الساف 5 / هبيرة 42 / أولاد الشامخ 41 / شربان 17 / الشابة 4.

ولاية باجة

مجاز الباب 16 / سد سيدي سالم 4 / تبرسق 18.

ولاية جندوبة

محطة الفايجة 39.

ولاية القصرين

سبيطلة 5 / سبيبة 20 / تالة 5.

ولاية سوسة

مساكن 4.

ولاية القيروان

عين جلولة 5 / الشبيكة 6 / نصر الله 10 / القيروان 4 / الوسلاتية 39 / منزل المهيري 5.

ولاية زغوان

بئر مشارقة 10 / سد وادي الكبير 20 / عين عسكر 26 / الفحص 18 / سد بير مشارقة 23.

ولاية سيدي بوزيد

جلمة 8 / أولاد حفوز 5 / سبالة أولاد عسكر 13 / سيدي بوزيد الغربية 9.

ولاية منوبة

منوبة 10 / السعيدة 7.

وشهدت الـ24 ساعة الماضية هبوب رياح قوية بلغت سرعتها القصوى، بحساب الكيلومتر في الساعة، 83 بسليانة و80 بالمنستير و70 بقبلي و65 بتوزر.

كما شهدت تساقط البرد بالوسلاتية من ولاية القيروان وبوليفة من ولاية الكاف.
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