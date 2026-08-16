أمطار هامة بعدد من الولايات خلال الـ24 ساعة الماضية.. 42 مليمترا بهبيرة
سجلت الـ24 ساعة الماضية هطول كميات هامة من الأمطار بعدد من الولايات، بلغت أقصاها 42 مليمترا بهبيرة و41 مليمترا بأولاد الشامخ من ولاية المهدية، و39 مليمترا بكل من محطة الفايجة من ولاية جندوبة والوسلاتية من ولاية القيروان.
وفيما يلي كميات الأمطار المسجلة، بحساب المليمتر، من الساعة السابعة صباحا ليوم السبت 15 أوت 2026 إلى الساعة السابعة صباحا ليوم الأحد 16 أوت 2026:
ولاية صفاقسالطهاهرة 6 / بوغرارة 9 / الغرابة 5 / العامرة 5 / الحنشة 4 / ساقية الداير 4 / منزل شاكر 4.
ولاية المنستيرالساحلين 14 / بنبلة 27 / قصيبة المديوني 9 / جمال 19 / بني حسان 16 / معتمر 10 / زرمدين 38 / الوردنين 12 / المنستير 5.
ولاية سليانةسيدي بورويس 14 / الروحية 10 / عين بوسعدية 21 / قعفور 6 / برقو 18 / سليانة 15 / الكريب 8.
ولاية الكافالدهماني 5 / الطويرف 13 / وادي ملاق 2 / ساقية سيدي يوسف 3.
ولاية المهديةقصور الساف 5 / هبيرة 42 / أولاد الشامخ 41 / شربان 17 / الشابة 4.
ولاية باجةمجاز الباب 16 / سد سيدي سالم 4 / تبرسق 18.
ولاية جندوبةمحطة الفايجة 39.
ولاية القصرينسبيطلة 5 / سبيبة 20 / تالة 5.
ولاية سوسةمساكن 4.
ولاية القيروانعين جلولة 5 / الشبيكة 6 / نصر الله 10 / القيروان 4 / الوسلاتية 39 / منزل المهيري 5.
ولاية زغوانبئر مشارقة 10 / سد وادي الكبير 20 / عين عسكر 26 / الفحص 18 / سد بير مشارقة 23.
ولاية سيدي بوزيدجلمة 8 / أولاد حفوز 5 / سبالة أولاد عسكر 13 / سيدي بوزيد الغربية 9.
ولاية منوبةمنوبة 10 / السعيدة 7.
وشهدت الـ24 ساعة الماضية هبوب رياح قوية بلغت سرعتها القصوى، بحساب الكيلومتر في الساعة، 83 بسليانة و80 بالمنستير و70 بقبلي و65 بتوزر.
كما شهدت تساقط البرد بالوسلاتية من ولاية القيروان وبوليفة من ولاية الكاف.
وفيما يلي كميات الأمطار المسجلة، بحساب المليمتر، من الساعة السابعة صباحا ليوم السبت 15 أوت 2026 إلى الساعة السابعة صباحا ليوم الأحد 16 أوت 2026:
ولاية صفاقسالطهاهرة 6 / بوغرارة 9 / الغرابة 5 / العامرة 5 / الحنشة 4 / ساقية الداير 4 / منزل شاكر 4.
ولاية المنستيرالساحلين 14 / بنبلة 27 / قصيبة المديوني 9 / جمال 19 / بني حسان 16 / معتمر 10 / زرمدين 38 / الوردنين 12 / المنستير 5.
ولاية سليانةسيدي بورويس 14 / الروحية 10 / عين بوسعدية 21 / قعفور 6 / برقو 18 / سليانة 15 / الكريب 8.
ولاية الكافالدهماني 5 / الطويرف 13 / وادي ملاق 2 / ساقية سيدي يوسف 3.
ولاية المهديةقصور الساف 5 / هبيرة 42 / أولاد الشامخ 41 / شربان 17 / الشابة 4.
ولاية باجةمجاز الباب 16 / سد سيدي سالم 4 / تبرسق 18.
ولاية جندوبةمحطة الفايجة 39.
ولاية القصرينسبيطلة 5 / سبيبة 20 / تالة 5.
ولاية سوسةمساكن 4.
ولاية القيروانعين جلولة 5 / الشبيكة 6 / نصر الله 10 / القيروان 4 / الوسلاتية 39 / منزل المهيري 5.
ولاية زغوانبئر مشارقة 10 / سد وادي الكبير 20 / عين عسكر 26 / الفحص 18 / سد بير مشارقة 23.
ولاية سيدي بوزيدجلمة 8 / أولاد حفوز 5 / سبالة أولاد عسكر 13 / سيدي بوزيد الغربية 9.
ولاية منوبةمنوبة 10 / السعيدة 7.
وشهدت الـ24 ساعة الماضية هبوب رياح قوية بلغت سرعتها القصوى، بحساب الكيلومتر في الساعة، 83 بسليانة و80 بالمنستير و70 بقبلي و65 بتوزر.
كما شهدت تساقط البرد بالوسلاتية من ولاية القيروان وبوليفة من ولاية الكاف.
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