أمطار هامة بعدد من الولايات خلال الـ24 ساعة الماضية.. 42 مليمترا بهبيرة

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ولاية منوبة



سجلت الـ24 ساعة الماضية هطول كميات هامة من الأمطار بعدد من الولايات، بلغت أقصاها، ووفيما يلي كميات الأمطار المسجلة، بحساب المليمتر، من الساعة السابعة صباحا ليوم السبت 15 أوت 2026 إلى الساعة السابعة صباحا ليوم الأحد 16 أوت 2026:الطهاهرة 6 / بوغرارة 9 / الغرابة 5 / العامرة 5 / الحنشة 4 / ساقية الداير 4 / منزل شاكر 4.الساحلين 14 / بنبلة 27 / قصيبة المديوني 9 / جمال 19 / بني حسان 16 / معتمر 10 / زرمدين 38 / الوردنين 12 / المنستير 5.سيدي بورويس 14 / الروحية 10 / عين بوسعدية 21 / قعفور 6 / برقو 18 / سليانة 15 / الكريب 8.الدهماني 5 / الطويرف 13 / وادي ملاق 2 / ساقية سيدي يوسف 3.قصور الساف 5 / هبيرة 42 / أولاد الشامخ 41 / شربان 17 / الشابة 4.مجاز الباب 16 / سد سيدي سالم 4 / تبرسق 18.محطة الفايجة 39.سبيطلة 5 / سبيبة 20 / تالة 5.مساكن 4.عين جلولة 5 / الشبيكة 6 / نصر الله 10 / القيروان 4 / الوسلاتية 39 / منزل المهيري 5.بئر مشارقة 10 / سد وادي الكبير 20 / عين عسكر 26 / الفحص 18 / سد بير مشارقة 23.جلمة 8 / أولاد حفوز 5 / سبالة أولاد عسكر 13 / سيدي بوزيد الغربية 9.منوبة 10 / السعيدة 7.وشهدت الـ24 ساعة الماضيةبلغت سرعتها القصوى، بحساب الكيلومتر في الساعة،كما شهدتبالوسلاتية من ولاية القيروان وبوليفة من ولاية الكاف.