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كسيلة بوعالية يلتحق بشباب بلوزداد الجزائري إلى غاية 2029

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Bookmark article    Publié le Dimanche 16 Août 2026 - 14:37 قراءة: 1 د, 5 ث
      
أعلن نادي شباب بلوزداد, الناشط في الرابطة الأولى الجزائرية لكرة القدم, عن تعاقده مع الجناح الأيمن كسيلة بوعالية, قادما من الترجي الرياضي التونسي, لمدة ثلاثة مواسم, وذلك في إطار فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2026-2027.

وقرر اللاعب, البالغ من العمر 25 عاما, والذي حمل ألوان النادي التونسي الموسم الماضي, العودة إلى الجزائر بعد تجربة استمرت موسما واحدا مع الترجي, خاض خلالها 39 مباراة وسجل 11 هدفا.


وقال شباب بلوزداد في بيان له : "في إطار تدعيم القطاع الهجومي, تعلن إدارة شباب بلوزداد عن التعاقد مع المهاجم كسيلة بوعالية, قادما من الترجي الرياضي التونسي. وقد وقع اللاعب عقدا لمدة ثلاثة مواسم مع النادي".
ويعد شباب بلوزداد من أكثر الأندية نشاطا منذ الافتتاح الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية, بعدما تعاقد, مع التونسي حسام تقا (اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي) والمهاجم يسري بوزوق (السابق في الرائد السعودي), والمهاجم الكاميروني فرانك مبيلا إيتوغا (السابق في اتحاد خنشلة), والمدافعين ريان آكاس (السابق في شبيبة الساورة) وسفيان بوشار (القادسية الكويتي), ولاعب الوسط مهدي بوعجيمة (السابق في الوحدة السعودي).

كما أسندت إدارة شباب بلوزداد العارضة الفنية إلى التونسي نبيل معلول, الذي يعود إلى البطولة الجزائرية بعد تجربة سابقة على رأس الجهاز الفني لاتحاد العاصمة خلال موسم 2024-2025.
ويستهل فريق "لعقيبة" , الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث, الموسم الجديد خارج قواعده أمام جمعية الشلف, لحساب الجولة الأولى المقررة أيام 27 و28 و29 اوت الجاري .
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