وزير التجهيز : انطلاق أشغال تهيئة الطريق المحلية رقم 597 ببني خيار

أفاد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري بانطلاق أشغال صيانة الطريق المحلية رقم 597 بمعتمدية بني خيار من ولاية نابل يوم 29 جويلية 2026، مؤكدا حثّ المقاولة المكلفة بالمشروع على التسريع في نسق الإنجاز.وأوضح الوزير، في إجابته عن سؤال كتابي تقدم به النائب سامي رايس عن دائرة بني خيار - دار شعبان الفهري، أن الأشغال انطلقت من النقطة الكيلومترية ( 0+000) بمنطقة بئر دراسن التابعة لمعتمدية بني خلاد، وتتواصل في اتجاه الجزء الممتد بمنطقة الصمعة التابعة لمعتمدية بني خيار.وأشار إلى أن مصالح الوزارة حثّت المقاولة على تسريع وتيرة الأشغال، اعتبارا للخصوصية التي تميز المنطقة وما تشهده من أنشطة ثقافية وسياحية خلال الموسم الصيفي.وتندرج الأشغال في إطار مشروع صيانة الطريق المحلية رقم 597، الرامي إلى تحسين وضعية الطريق وتعزيز ظروف التنقل بالمنطقة.