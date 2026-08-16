الترجي الجرجيسي: الغاء الجلسة العامة الانتخابية وتاجيلها الى 7 سبتمبر القادم

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اعلنت الهيئة المديرة للترجي الرياضي الجرجيسي اليوم الاحد ،عن الغاء الجلسة العامة الانتخابية التي كان من المقرر عقدها يوم 19 اوت الجاري، وذلك إثر عدم ورود أي قائمة مترشحة في الآجال المحددة.

واضافت هيئة الترجي الجرجيسي على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي، انه تقرر عقد جلسة عامة انتخابية جديدة بتاريخ الاثنين 7 سبتمبر القادم، وعلى الراغبين في الترشح لعضوية الهيئة المديرة للترجي الرياضي الجرجيسي تقديم مطالبهم مباشرة إلى الكتابة العامة للنادي،في اجل اقصاه يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 على الساعة منتصف النهار.

يذكر ان الترجي الجرجيسي يستهل بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ،باستضافة الاولمبي الباجي يوم الاحد 23 اوت الجاري بالمركب الرياضي بجرجيس، بداية من الساعة الرابعة و النصف زوالا (س16 و 30 دق).