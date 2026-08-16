مباريات ودية: النجم الساحلي ينهزم أمام اتحاد خنشلة والنادي الصفاقسي يتعادل مع نادي حمام الأنف

انهزم النجم الرياضي الساحلي مساء اليوم الأحد أمام اتحاد مدينة خنشلة الجزائري بنتيجة، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين بالملعب الأولمبي بسوسة، ضمن التحضيرات لانطلاق الموسم الجديد.ويلاقي النجم الساحلي، بمناسبة الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الترجي الرياضي التونسي يوم الأحد 23 أوت الجاري بملعب حمادي العقربي برادس، انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر.وفي مباراة ودية ثانية،، في اللقاء التحضيري الذي جمعهما استعدادا لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم موسم 2026-2027.ويتحول النادي الصفاقسي في الجولة الافتتاحية إلى ملعب الهادي النيفر بباردو لملاقاة الملعب التونسي يوم السبت 22 أوت الجاري، انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر، فيما ينزل نادي حمام الأنف ضيفا على اتحاد بن قردان في اليوم والتوقيت نفسيهما.