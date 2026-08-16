وزارة الفلاحة: الصيد المنظم والمسؤول يضمن جودة واستدامة موسم صيد اللمبوكة

أكدت وزارة الفلاحة،الاحد، أن الصيد المنظم والمسؤول يضمن جودة واستدامة موسم صيد اللمبوكة، الذي انطلق امس السبت 15 أوت ويمتد إلى 31 ديسمبر 2026.وأشارت الى امكانية التمديد في الموسم بقرار من وزير الفلاحة الى 31 جانفي 2026،في حالة تعدد التقلبات الجوية.وشددت الوزارة،في بلاغ توضيحي، على وجوب ان لا يتجاوز الحد الادنى لطول اللمبوكة35 سنتمترا، مع السماح بانزال كميات دون الحجم القانوني شرط أن لا يتجاوز 5 بالمائة من الوزن او العدد الاجمالي.واشارت الى ضرورة تبريد المنتوج وتغطية صناديق الاسماك بالثلج لضمان الجودة.وبخصوص المعدات المسموح بها لصيد اللمبوكة أوضحت وزارة الفلاحة،انها تتمثل في معدات تجميع الاسماك "القناطسي" وشباك "لمبوكارة" وشباك دائرية غير منزلقة، على أن تكون "القناطسي" مرقمة وتحمل اسم ورقم المركب.